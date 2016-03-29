绿城中国去年核心利润同比挫54% 早盘股价最多跌近6%

路透香港3月29日 - 中国房地产商--绿城中国(3900.HK)周二公布的去年核心利润同比大挫53.8%，受累期内交付面积减少，以及三、四线城市物业销售拖低毛利率；该股早盘最多曾跌5.8%。

截至去年12月底止年度，绿城中国的净利为8.13亿元人民币，2014年度为20.7亿元。若扣除投资物业重估等因素后的核心利润则按年减少53.8%至10.33亿元。

受业绩欠佳影响，绿城中国股价走低，最多曾下挫5.8%，香港时间10:55跌4.81%，报6.53港元；大盘恒生指数.HSI跌0.17%。

期内，公司的物业销售毛利率同比下降5.5个百分点，至18%，主要因年内交付的项目中，有一定比例位于三、四线城市，加上房地产行业调控政策导致项目销售价格偏低。

去年绿城中国的净汇兑损失由2014年的2,200万元急增至4.26亿元，主要因下半年人民币急贬，而公司的外币借款和美元优先票据金额较大所致。此外，人力资源成本和酒店营运成本也有一定幅度的增长，导致去年盈利显着下滑。

绿城中国表示，2016年预计政府将更灵活地调节房地产相关政策，继续去库存、去产能。公司亦坚决实施存量项目，特别是三四线城市项目战略性去库存，实施老项目新分期系统化组织市场定位，整体加快去化，回笼资金。（完）

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