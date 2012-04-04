中国杂货市场规模超过美国成为全球最大--行业机构

路透伦敦4月4日电---据英国杂货行业组织IGD称,中国杂货行业目前为全球最大,其规模在2011年超过美国,中国杂货市场规模将在2006年至2015年期间增加两倍.

IGD的研究称,中国杂货行业2011年规模为6,070亿英镑(约合9,700亿美元),2015年时料达到近1万亿(兆)英镑.

"这个行业的快速扩张是受三个主要因素推动:经济快速增长、人口、食品价格上涨,"IGD执行长Joanne Denney-Finch说.

尽管工业生产和通胀已经降温,但中国经济今年预计仍可增长8-9%.

IGD称,包括全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)的美国杂货市场规模2011年为5,720亿英镑,预计2015年将达到6,750亿.

美国杂货市场规模仍比印度大许多,印度杂货行业销售预计达3,850亿英镑,将在2015年之前超过日本成为全球第三大杂货市场.

IGD称,像更多地使用网络和智能手机购物等技术创新,将是未来几年美国和英国杂货业销售的重要特色.(完)