中国杂货市场规模超过美国成为全球最大--行业机构

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透伦敦4月4日电---据英国杂货行业组织IGD称,中国杂货行业目前为全球最大,其规模在2011年超过美国,中国杂货市场规模将在2006年至2015年期间增加两倍.
IGD的研究称,中国杂货行业2011年规模为6,070亿英镑(约合9,700亿美元),2015年时料达到近1万亿(兆)英镑.
"这个行业的快速扩张是受三个主要因素推动:经济快速增长、人口、食品价格上涨,"IGD执行长Joanne Denney-Finch说.
尽管工业生产和通胀已经降温,但中国经济今年预计仍可增长8-9%.
IGD称,包括全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)的美国杂货市场规模2011年为5,720亿英镑,预计2015年将达到6,750亿.
美国杂货市场规模仍比印度大许多,印度杂货行业销售预计达3,850亿英镑,将在2015年之前超过日本成为全球第三大杂货市场.
IGD称,像更多地使用网络和智能手机购物等技术创新,将是未来几年美国和英国杂货业销售的重要特色.(完)
--编译 白云;审校 张若琪
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
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路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。