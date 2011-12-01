中国团购网盛宴曲终人散

路透上海12月1日电（记者 Melanie Lee）---中国团购行业深受售假指责，同时面临大量简单无序竞争，大量团购网站据称已经关门大吉，风险资本也对其敬而远之。

中国约有6,000家团购网站，大多数靠风险资本支撑。根据团购导航网站--领团上月发布的报告，10月有456家团购网站关门，今年关闭的团购网站总数由此达到1,483家。

分析师称，几乎所有还在运营的团购网也都在亏钱。

"现在已经没有投资者再往团购网扔钱了。电子商务行业整体上失去了往日的吸引力，因中国市场竞争过於激烈，只有最能烧钱的企业才能最终生存下来。"上海RedTech Advisors执行董事Michael Clendenin表示。

团宝网(GRPN.O)的成功商业模式和该行业低准入门槛导致中国涌现出数千家团购网站，他们大量投放广告，并积极让利给商家以求生存。

拉手网是中国团购网站领军企业，上月初表示出於"公司发展"的原因，推迟赴美国上市。目前，团宝网已经跌破发行价。

"团购行业目前几乎没有流动性，随着团宝网股价从峰值回落50%，该行业几乎没有新的投资，特别是在中国。过去18个月，中国团购网站获得的投资逾7亿美元，这些投资中的80%将无法获得投资回报。"启明创投执行董事Gary Rieschel称。

售假？

高朋网是团宝网与腾讯(0700.HK)的合资企业，上月因销售假天梭表遭到严厉指责。高朋网8月关闭了10个地方分站，并裁员数百人。

根据媒体报导，高朋网团购麦当劳套餐，但麦当劳辟谣称此团购为虚假信息。

分析师称，销售假货在中国是普遍问题，但大多并非出於团购网站本身的恶意，因为供应链存并不可靠，商家伪造单据。

他们还指出，仅依靠团购业务的企业很难有什麽发展，同时拥有其他业务的企业或有生机，比如人人网(RENN.N)旗下的糯米网和淘宝旗下的聚划算，这些网站拥有更多现金。

"我认为，2012年上半年这些仅有团购业务的公司料将继续走下坡路，届时糯米网和聚划算等综合性企业将发动新的市场攻势，抢夺这些公司的市场份额。"Clendenin称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。