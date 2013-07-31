“稳增长”在中国下半年经济工作中的地位有所提升--中金

路透北京7月31日 - 中国大型投行--中金公司发布的最新报告称，从近期出台的一系列政策来看，“稳增长”在下半年经济工作中的地位有所提升。在控制金融风险和促进结构转型的同时，政府可能陆续启动一些符合调结构方向的大型投资项目，以支撑经济增速

报告表示，周二发布的中共中央政治局会议公报的基调仍然强调稳增长和调结构的平衡。下半年的宏观政策总体上将延续年初确定的“宽财政、稳货币”的思路。货币政策将维持中性，通过降准降息进行全面放松的可能性较小。

中共中央政治局周二召开会议称，下半年中国经济仍将保持总体平稳发展态势，在政策上将坚持宏观经济政策连续性、稳定性，提高针对性、协调性，根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调。

“宏观政策将会在维持连续性和稳定性的同时，体现一定程度的‘定向宽松’。”报告称。

报告认为，相较一季度，本次会议公告加入了“根据经济形势变化，适时适度进行预调和微调，稳中有为”的新说法。目前已出台了对光伏、保障房、信息产业和铁路建设等的支持方案，预计政府还有其他的政策预案，但是未必会集中推出，进一步推行稳增长政策的步伐和力度将视未来几个月经济形势的发展而定。

“当局强调宏观政策要稳，意味着，除非经济增长大幅下滑，政府不会推出较大的经济刺激政策。”报告称。

同时，政府对于全方位推动经济改革的方向没有动摇。最近的一些政策动向显示决策层希望维持一定速度的短期增长，为推进长期改革提供时间和空间，并非降低调结构的力度。

报告认为，短期或者下半年的改革将集中于扩大结构性减税、增加一般性转移支付、推动利率和汇率市场化等、同时着眼于控风险，预计房产税试点将扩大。而三中全会将为未来几年的更长期的结构改革提供方向，包括金融自由化、土地户籍制度改革、要素价格和税制改革、分配制度改革等领域。

报告称，近期宏观政策的微调有利于控制经济增长的下行空间，短期内经济硬着陆的风险降低。但是，未来几个季度增长能否明显反弹，以及可能的反弹力度多大，仍有待观察。一方面，要进一步观察宏观总量政策放松的力度；另一方面，要看“定向宽松”引导资金支持实体经济的执行效率有多高。（完）

(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

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