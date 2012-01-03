中国经济增速回落趋缓 但仍需发力刺激政策--建银国际

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透香港1月3日电---建银国际最新发布的报告称,尽管中国12月官方制造业PMI数据显示制造业增速回落的态势开始变得缓和,但是全球经济下行给中国政府带来压力,後者需要进一步采取积极的措施恢复经济健康增长.
报告称,中国央行未来有可能将给市场注入更多流动性,决策者也可能推出更多的财政政策以推进国内消费和投资活动,从而维持2012年中国经济的继续增长.
"鉴於未来经济的不确定性,以及预期1月和2月的PMI呈现疲弱,中国政府可能将采取积极主动的经济政策以刺激经济增长."报告称.
报告并称,预计新出口订单将在2012年上半年继续呈疲弱态势,因外部市场对中国的出口需求下降;而购进价格指数下行的滞後效应将会使今年一季度CPI涨幅更为缓和.
中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变.(完)
--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。