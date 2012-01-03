中国经济增速回落趋缓 但仍需发力刺激政策--建银国际

路透香港1月3日电---建银国际最新发布的报告称,尽管中国12月官方制造业PMI数据显示制造业增速回落的态势开始变得缓和,但是全球经济下行给中国政府带来压力,後者需要进一步采取积极的措施恢复经济健康增长.

报告称,中国央行未来有可能将给市场注入更多流动性,决策者也可能推出更多的财政政策以推进国内消费和投资活动,从而维持2012年中国经济的继续增长.

"鉴於未来经济的不确定性,以及预期1月和2月的PMI呈现疲弱,中国政府可能将采取积极主动的经济政策以刺激经济增长."报告称.

报告并称,预计新出口订单将在2012年上半年继续呈疲弱态势,因外部市场对中国的出口需求下降;而购进价格指数下行的滞後效应将会使今年一季度CPI涨幅更为缓和.

中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变.(完)