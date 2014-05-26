二季度社会消费品零售总额将增长12.4%左右--国家信息中心

2014年5月9日在沈阳一家市场拍到的一名女子抱着宠物买菜的场景。 REUTERS/Stringer

路透北京5月26日 - 中国证券报周一刊登国家信息中心报告预计，鉴于房地产市场风险加大，房地产投资增速将有所放缓，二季度社会消费品零售总额将增长12.4%左右，固定资产投资将增长17%左右，建议推进收入分配和投融资改革。

国家信息中心报告称，房地产市场风险加大等因素将制约消费发展，同时由于消费升级步伐减慢和经济下行导致消费信心不足。

“尽管中国劳动年龄人口开始减少，但仍未达到刘易斯第二拐点，农业劳动力继续向城市转移，经济发展仍需以投资为主导，”报告提到，城乡居民收入差距偏大，以及政府、企业收入对居民收入的挤出效应等问题，都会抑制居民消费增长。

不过报告亦指出，尽管消费需求增速略有放缓，但由于消费属于稳定变量，对经济增长的贡献继续提高。以一季度数据为例，最终消费支出占国内生产总值比重为64.9%，比上年同期提高1.1个百分点；同期城乡居民收入持续增长，增幅分别为7.2%和10.1%，增幅较上年同期均略有提高。

此外，报告亦认为，楼市风险加大，房地产销售下滑对消费需求可能造成不良影响。据统计局数据，今年1-4月，全国商品房销售面积和销售额同比分别下降6.9%和7.8%，而上年同期分别为上升38%和59.8%。

报告建议，应稳定房地产市场，加大保障性住房建设和供给，支持首次购房、自住性需求的个人房屋按揭贷款；同时还要加快推进收入分配制度改革，稳定社会消费信心。

投资方面，报告指出，中西部铁路建设和棚户区改造等政策将为投资增长注入新动力，但制造业产能过剩、房地产市场调整风险，以及地方债偿债高峰和货币条件仍然偏紧等问题，对固定资产投资增长形成了较大的挑战。

报告认为应进一步简政放权，加快推进投融资体制改革，降低投融资成本，必要时可适度下调存款准备金率，并进一步扩大企业投资自主权，降低交易成本，选择在适当时机下调印花税率。

中国一季度经济增速下滑至7.4%。为稳增长，国务院已连续出台定向微刺激措施，其中包括小微企业所得税优惠，棚户区改造和中西部铁路建设，并在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目。

统计局此前公布，4月工业增加值同比增长8.7%，社会消费品零售总额同比增长11.9%，1-4月固定资产投资同比增长17.3%。该三项数据均低于路透调查中值。 （完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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