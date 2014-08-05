（修正）中国政府调控目标应从保增长逐步过渡到均衡失业率--专家

路透北京8月5日 - 中国人民银行研究局首席经济学家马骏日前表示，从中长期来看，政府调控目标应该从保国内生产总值（GDP）增长率，过渡到保证稳定的劳动力市场，即均衡失业率，以反映政府对民生的关注。 马骏在《中国金融》杂志上的发表文章称，研究中国经济新常态问题时，判断经济增长潜力是避免过度刺激的基础，同时需制定精准的调控目标并在需要刺激时避免带来太大的后遗症。 马骏表示，上述目标转型的经济基础是随着人均收入的水平的提高，进一步提高物质生活水平对老百姓的边际效用会下降，民众会更多地追求社会和谐，而适度的失业率是“和谐”中最重要的内容之一。 过去一个普遍被接受的观点是，保增长就是保就业，保就业就是稳定劳动力市场（失业率）。马骏称，这个判断的前提是，经济增长与就业率之间存在稳定的正相关关系，但越来越多的证据表明，GDP增长、就业增长、就业率的变化三个变量之间的关系不是简单的线性关系。 因此，由于这三个变量的相关性的弱化，政府以哪个指标为依据来确定其宏观调控的目标就显得十分重要。 文章称，宏观调控目标逐步从GDP向失业率转型所要解决的一个技术问题是需要有高频的就业和失业率数据以及可信的实证研究的结果，来说明经济增长与就业增长、就业增长和失业率之间的关系。 更进一步，还应该仔细研究影响这些关系的其他因素，从而比较准确地判断经济政策的变化到底在多大程度上能够影响失业率，以帮助政府宏观调控“精准化”。 习近平5月份在河南考察时提出要适应经济“新常态”。他当时表示，中国发展仍处于重要战略机遇期，要增强信心，从当前经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态。