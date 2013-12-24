中国2014年增长目标将维持在7.5%

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京12月24日 -中国多家主要政府智库的消息人士指出，中国领导高层为了兼顾经济稳定及推动必要的结构性改革，2014年的经济增长目标将维持与今年的7.5%相同。
商务部旗下智库指出，由于发达国家的需求增强，出口稳定复苏将支持明年的中国经济增长。
2014年经济增长目标已在本月稍早的中央经济工作会议上获得支持。
在12月10-13日中央经济工作会议之前，国家信息中心及中国社会科学院等一些主要智库曾提议明年成长目标降至7%，提供更多空间以利改革，减少刺激地方政府追求高成长率。
多位参与计划讨论的政府经济学家指出，高层领导人认为，维持7.5%的目标，有助于维持强劲成长，创造更多就业机会，同时也提供深化改革的空间。
“提议7%及7.5%增长目标的两派都有道理。但当局倾向7.5%，”国家信息中心一名经济学家指出，由于事涉敏感，这位人士要求不具名。
中国当局将在明年3月人大会议宣布2014年主要经济目标。(完)
(编译 蔡美珍；审校 隋芬)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。