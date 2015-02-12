政治局：经济基本面未变 完成今年目标重在稳和进相互促进

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透北京2月12日 - 中国中共中央政治局会议周四表示，完成今年经济社会发展主要预期目标和任务，关键是稳和进相互促进；经济发展基本面没有改变，要主动适应和引领经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。
中国中央人民广播电台援引会议内容称，要稳定和改善宏观经济调控政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持区间调控，更加注重预调微调和定向调控。
“完成今年经济社会发展主要预期目标和任务，关键是稳和进相互促进，要着眼于实现经济中高速发展和迈向中高端水平，坚持稳政策稳预期促改革调结构，推动经济发展调速不减势，量增质更优。”会议称，中国经济发展进入新常态，经济发展基本面没有改变。
会议并要求，要深化改革，扩大开放，深入推进简政放权和投融资、价格、财税、金融等体制改革，构建开放型经济新体制；扩大居民消费和增加有效投资，加快推进农业现代化和新型城镇化。
中国统计局之前公布数据显示，2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地。
中国央行周二发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。（完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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