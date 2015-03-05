中国今年经济增长目标7%左右 通胀控制在3%--政府工作报告

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透3月5日 - 中国全国人大会议周四开幕。国务院总理李克强将作的政府工作报告中称，中国2015年经济增长和通胀控制目标分别降为7%左右和3%左右，M2增速目标降为12%左右。
中国2014年经济增长和通胀目标分别为7.5%左右和3.5%左右，M2增速目标为13%左右。
* 中国将2015年经济增长目标定为7%左右--政府工作报告
* 中国确定2015年居民消费价格涨幅控制目标为3%左右--政府工作报告
* 中国2015年广义货币供应量(M2)增速目标为12%左右--政府工作报告
* 中国2015年进出口总额增长目标为6%左右--政府工作报告
* 中国今年城镇登记失业率目标4.5%以内--政府工作报告
* 中国将继续实施积极财政政策和稳健货币政策--政府工作报告中国稳健的货币政策要松紧适度，灵活运用公开市场操作、利率、存准率、再贷款率等工具
* 中国将保持货币信贷和社融规模平稳增长
* 中国将力争全面完成营改增，调整完善消费税，扩大资源税从价计征范围
* 中国将开展个人投资者境外投资试点，适时启动深港通试点
* 中国今年将推出存款保险制度--政府工作报告
* 中国将保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强双向浮动弹性--政府工作报告
* 中国将稳步实现人民币资本项目可兑换--政府工作报告
* 中国将实施更加积极的进口政策，扩大先进技术、关键设备、重要零部件进口
* 中国将推进利率市场化改革，健全央行利率调控框架
* 中国将完善地方政府融资机制
* 中国今年经济下行压力加大，面临的困难超过去年（完）
(发稿 路透中文部)
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