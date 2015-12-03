亚开行上调中国今年经济增幅预估至6.9% 明年仍为6.7%

路透马尼拉12月3日 - 亚洲开发银行小幅上调中国2015年经济增长预估，支持了该国经济今年将避免经济硬着陆的预期。

亚洲开发银行在周四公布的最新展望报告中称，中国2015年经济增幅预计为6.9%，略高于之前预计的6.8%。该行维持对中国2016年经济增长6.7%的预期不变。

“尽管当前房地产业面临问题且工业产能过剩，但中国经济依然保持着韧性，主要受益于民间消费和服务，”亚洲开发银行并表示，财政和货币刺激措施应会继续为经济提供支撑。

亚开行对亚洲发展中经济体今明两年的经济成长预估仍分别为5.8%和

6.0%，证明该地区在应对发达经济体持续疲弱的影响时具有韧性。

“中国民间消费旺盛，印度等国家的工业生产也不断扩张，支撑了该

地区的经济成长，”亚洲开发银行首席经济学家魏尚进说。

该地区包括了亚太地区的45个经济体，2014年经济成长6.2%。

亚开行维持对印度今明两年成长预估不变，分别仍为7.4%和7.8%。

亚开行将中亚2015年经济成长预估从3.3%下调至3.2%，2016年从4.2%下调至3.7%。但维

持东亚与南亚经济成长预测不变。

仍预计东南亚今年成长4.4%，明年成长4.9%。但亚开行下调了印尼的经济成长预测，因

政府支出缓慢且出口疲弱。

2016年发展中亚洲地区的通胀预期略降至2.7%，9月时的预期是3.0%。

该报告发表在亚开行的网站：www.adb.org

GDP增长率(%) 实际值 --预测--

2014 2015 2016

------------ -----------

预测日期 12月 9月 12月 9月

中亚 5.1 3.2 3.3 3.7 4.2

东亚 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0

中国 7.3 6.9 6.8 6.7 6.7

南亚 6.7 6.9 6.9 7.3 7.3

印度 7.3 7.4 7.4 7.8 7.8

东南亚 4.4 4.4 4.4 4.9 4.9

印尼 5.0 4.8 4.9 5.3 5.4

马来西亚 6.0 4.7 4.7 4.9 4.9

菲律宾 6.1 5.9 6.0 6.3 6.3

新加坡 2.9 2.0 2.1 2.3 2.5

泰国 0.9 2.7 2.7 3.8 3.8

越南 6.0 6.5 6.5 6.6 6.6

太平洋地区 6.7 6.3 6.7 3.8 3.9

________________________________________________________________

发展中亚洲 6.2 5.8 5.8 6.0 6.0

主要工业国家 1.4 1.8 1.9 2.0 2.3

通胀率(%) 实际值 --预测--

2014 2015 2016

----------- ----------

预测日期 12月 9月 12月 9月

中亚 5.7 6.8 8.1 8.4 7.5

东亚 1.9 1.4 1.4 1.8 2.1

中国 2.0 1.5 1.5 1.8 2.2

南亚 6.2 4.9 5.0 5.5 5.5

印度 5.9 5.0 5.0 5.5 5.5

东南亚 4.1 2.8 3.0 3.2 3.3

印尼 6.4 6.4 6.7 4.8 5.1

马来西亚 3.1 2.4 2.4 2.9 2.9

菲律宾 4.1 1.6 2.0 3.0 3.0

新加坡 1.0 -0.5 -0.2 0.5 1.0

泰国 1.9 -0.9 -0.7 1.5 1.5

越南 4.1 0.9 0.9 4.0 4.0

太平洋地区 3.2 4.1 4.2 4.4 4.4

______________________________________________________________

发展中亚洲地区 3.0 2.3 2.3 2.7 3.0

(完)