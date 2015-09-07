中国发改委：发用电增速明显回升等显示经济运行在波动中回稳

路透北京9月7日 - 中国国家发改委周一表示，发用电增速明显回升等显示经济运行在波动中回稳，高技术和消费相关行业较快增长亦表明经济运行在调整中向好；预期今年后几个月，经济运行有望继续保持平稳增长，能够实现全年经济增长预期目标。

“消费和服务业对经济增长支撑作用不断增强，已成为新常态下经济运行的重要特征，”发改委网站新闻稿称，“随着地方政府债务置换、降准降息、房地产调控等政策措施效果进一步释放，支撑经济增长的有利因素和内生动力将会不断增强。”

发改委指出，从8月全国发用电增速明显回升看，经济运行的积极因素在不断增强。据国网快报数据，8月全国发用电5,082.64亿千瓦时，同比增2.47%，增速较去年同期回升5.88个百分点，比7月增速回升4.47个百分点，是今年以来月度最高增长水平。

从部分地区特别是一些经济大省反映情况看，当前经济运行也在波动中回稳。如东部地区中，江苏省电力需求侧管理平台监测数据显示，8月该省全社会统调用电量同比增长8.4%，说明经济将实现较快增长；上海8月全社会统调用电量同比也增长8.7%。

全国铁路日均装车也出现趋稳态势。据运行快报数据，8月全国铁路日均装车调度数环比增1.6%。煤炭、钢铁、石油等大宗货物日均装车基本稳定，月度之间变化也很小；而集装箱、散货运量逐步提高，8月集装箱日均装车环比增2.3%，散货日均运量环比增9.6%。

此外，从住宅价格成交量“双涨”和大宗产品生产、价格变化看，市场需求也在继续回暖；而从出口形势看，8月情况可望比上月有明显好转。从企业投资后劲和运行成本看，新开工项目计划总投资增速提高、企业财务费用明显降低。

中国本周起将陆续公布8月宏观数据。路透调查显示，中国制造业增长动力不足，8月工业增速预计继续低位徘徊，但去年同期基数偏低，同比增速较上月小幅回升至6.4%；而投资亦将维持低迷；稳增长仍需宽松政策扶持。（完）

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(发稿 王蕾；审校 张喜良)

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