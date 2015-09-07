中国发改委：发用电增速明显回升等显示经济运行在波动中回稳

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月7日 - 中国国家发改委周一表示，发用电增速明显回升等显示经济运行在波动中回稳，高技术和消费相关行业较快增长亦表明经济运行在调整中向好；预期今年后几个月，经济运行有望继续保持平稳增长，能够实现全年经济增长预期目标。
“消费和服务业对经济增长支撑作用不断增强，已成为新常态下经济运行的重要特征，”发改委网站新闻稿称，“随着地方政府债务置换、降准降息、房地产调控等政策措施效果进一步释放，支撑经济增长的有利因素和内生动力将会不断增强。”
发改委指出，从8月全国发用电增速明显回升看，经济运行的积极因素在不断增强。据国网快报数据，8月全国发用电5,082.64亿千瓦时，同比增2.47%，增速较去年同期回升5.88个百分点，比7月增速回升4.47个百分点，是今年以来月度最高增长水平。
从部分地区特别是一些经济大省反映情况看，当前经济运行也在波动中回稳。如东部地区中，江苏省电力需求侧管理平台监测数据显示，8月该省全社会统调用电量同比增长8.4%，说明经济将实现较快增长；上海8月全社会统调用电量同比也增长8.7%。
全国铁路日均装车也出现趋稳态势。据运行快报数据，8月全国铁路日均装车调度数环比增1.6%。煤炭、钢铁、石油等大宗货物日均装车基本稳定，月度之间变化也很小；而集装箱、散货运量逐步提高，8月集装箱日均装车环比增2.3%，散货日均运量环比增9.6%。
此外，从住宅价格成交量“双涨”和大宗产品生产、价格变化看，市场需求也在继续回暖；而从出口形势看，8月情况可望比上月有明显好转。从企业投资后劲和运行成本看，新开工项目计划总投资增速提高、企业财务费用明显降低。
中国本周起将陆续公布8月宏观数据。路透调查显示，中国制造业增长动力不足，8月工业增速预计继续低位徘徊，但去年同期基数偏低，同比增速较上月小幅回升至6.4%；而投资亦将维持低迷；稳增长仍需宽松政策扶持。（完）
参看详情，请点选国家发改委网站：here
(发稿 王蕾；审校 张喜良)
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