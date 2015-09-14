中金下调中国三、四季GDP增速至6.5%和6.6%

中金公司周一发布报告，将今年中国三季度GDP同比增速预测从之前的7.0%下调至6.5%，四季度预测从7.2%下调至6.6%，并将2016全年GDP预测从7.5%下调至6.6%，显示其对增长、特别是今年下半年和明年上半年的增长较之前悲观。报告并预计，年内央行还将对称下调存贷款基准利率一次，并下调存款准备金率两次。路透