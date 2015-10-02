《星岛日报》：告别高增长 面对新挑战

10月2日

昨天是中华人民共和国成立66周年纪念日。66年风雨前行，中国取得举世瞩目的成就，成为世界第二大经济体，综合国力、国际影响力显着提升。六是个吉利的数字，在民间更有＂六六大顺＂之说，但亦应该看到，中国经济已经告别高增长，巨大光荣的背后，实乃挑战重重，通往＂中国梦＂的道路将是不平坦的。

1949年10月1日以来，中国在前进过程中走过很多弯路，经历反右、大跃进、文化大革命等挫折。直至实施改革开放，持续30年、年均两位数的高增长，数以亿计中国人民脱贫，从贫穷落后跃升至世界第二大经济体。2005年，中国经济总量占世界的5%，到2015年这一比重超过12%，进步之大、变化之快，是不争的事实。中国主办APEC峰会，启动＂一带一路＂战略，地缘政治影响力亦处于近现代以来的最高水平。

然而，政治体制改革进展缓慢，行政缺乏监督，由此衍生了大量问题，包括贪污腐败、贫富分化、社会失衡、官民对立。粗犷型的发展是以破坏环境、资源为代价的，加上人口红利渐失，成本不断增加，中国告别高增长已成定局。总理李克强在国庆晚宴致辞时也承认，保持7%左的增速，将十分不容易。 经济持续稳定增长是执政认受性的重要因素。GDP快速增长，改善民生，社会稳定就可维持。经济一旦放缓甚至衰退，各种矛盾就会爆发，甚至危及政权稳定。

习近平是一位具有高度危机感和使命感的领袖，执政之后疾风暴雨铁腕反腐，拿下周永康、令计划、徐才厚、郭伯雄＂四大虎＂，震慑官场，平息民众的不满。某个程度而言，这也是为了加强执政认受性，也已见成效。 然而，这似乎又陷入一个吊诡。旷日持久的反腐风暴，令官场人心惶惶，懒政怠工成为＂新常态＂，而且客观上影响到经济，尤其是投资这一块。最近李克强到东北督战，便痛批＂项目批了，迟迟未见开工＂。 即将于本月中举行的十八届五中全会，主要议程将是研究＂十三五＂（2016-2020年）规划，这不仅是中国迈向全面建成小康社会的＂最后一公里＂，也将是检验习近平政绩的关键一役。

习近平的目标是国家经济未来要保持7%左右的中速发展。但要保七，须有人跟着干才行。如何解决官场＂消极怠工＂，调动官员的积极性是关键。 中纪委书记王岐山近日在福建调研，期望透过经常性内部检讨，避免小问题发展成＂大老虎＂。他说，党纪轻处分和组织处理要成为大多数；对严重违纪的重处分、作出重大职务调整应当是少数；而严重违纪涉嫌违法立案审查的只能是极极少数。

这虽然不应视为反腐降温，但反腐由运动式逐渐走向制度化，似乎是不二选择。（完）