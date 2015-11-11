中国经济明年可能仍处探底过程 2018年有望复苏“保七”--专家

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月11日 - 中国中央党校经济学教研部主任韩保江周三表示，中国经济仍在下行通道，触底可能要到2017年前后，明年还在上下探底过程，到2018年才有望复苏，增速升至7%以上，“有‘保七’的可能性”。
他在中国记协新闻茶座上称，中国面临投资不能持续、消费有待扩大供给和收入增长，以及过度依赖国际市场等问题；但鉴于中国处于工业化中后期，综合国力、物质基础雄厚，还有13亿人口的大市场，“十三五”（2016-2020年）期间有条件实现6.5%的年均增长。
谈及“三驾马车”之一的消费，韩保江表示，中国国内市场有巨大潜力，但“现在的问题是（消费者）都跑到外国去，把马桶盖都买完了。”
他并指出，中国人海外消费能力强，中国消费者海外消费额达人均1,000美元，在全球属于高水平；如果将来国内产品质量提高，将海外消费转化为国内消费，会产生很大的动力。
国家统计局周三稍早公布数据显示，唯有社会消费品零售总额一枝独秀，同比增速11%创出年内新高。分析师认为，10月消费改善较为明显，投资可能有见底迹象，工业仍较低迷，综合看经济数据仍在下行通道中，新的政策宽松势在必行。
韩保江提及，下一步中国外贸体制改革，特别是自贸区的建设，将是十三五期间要加快推进的部分。中国加快自贸区谈判，加快推进与周边地区双向多边的贸易政策谈判，关乎到中国经济能否实现与国际社会同步。
他指出，中国产业面临“三明治效应”，上面是欧美发达国家，下面是新兴国家低成本优势，夹缝中提高能力，恐怕政策创新是最本质的，尤其是能否实现最低关税成本，“通过自贸区体制，大量降低关税，优化税收环境，这是提振中国内需和对外贸易的必由之路。”
国家主席习近平此前表示，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。