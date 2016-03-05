中国首设区间目标增速 财政政策进一步发力--招商证券

- 路透北京3月5日 - 中国将2016年经济增长目标设在6.5-7%，为过去20年来首设区间目标。国内券商--招商证券发布点评报告称，和去年相比这实际上是降低了经济增长预期，主要原因可能在于国内去产能的负面冲击。

“并且，今年外围形势较为复杂，出口增速难以预估，政府工作报告并未给出进出口增速目标，适度降低经济增速目标可能也为外部意外冲击预留空间，”招商证券宏观分析师张一平称。

以下为招商证券点评要点摘录：

--经济下滑压力仍存，财政政策进一步发力。

今年财政预算规模为2.18万亿，较去年增加5600亿元，赤字率提高至3%，较去年提高0.7个百分点，按收支差额计算的实际赤字率有望进一步向3.5%接近。另一方面，2016年将进一步减税降费，5月1日其营改增试点将推广至全部行业，确保所行业税负只减不增。中央财政安排1000亿专项资金重点用于去产能过程中的职工分流安置。

--政府投资力度继续加大，供给侧改革也需要“适度扩大总需求”的配合。

2016年中央预算内投资增加至5000亿元2，铁路投资目标为8000亿元，与2015年持平。棚户区改造目标为600万套，较全年小幅增长20万套，而且政府工作报告中明确提出提高棚改货币化安置比例。水利投资未提明确规模，但今年新设公路投资目标1.65万亿元。总而言之，“铁公基”仍是今年政府稳定经济的主要抓手。

--货币政策稳健偏宽松。

今年M2目标增速提升至13%。我们预计2016年货币政策宽松的重点领域为信贷宽松，而非货币宽松。这样既能为供给侧改革提供友好的货币金融环境，又有助于守住不发生系统系、区域性金融风险的底线。在经济增速目标略有下滑，M2增速小幅提高的背景下，CPI增速目标仍定为3%，显示领导层对今年通胀并无太大担忧，近期物价水平的反弹可能并不具备持续性。

--总的来看，2016年主要经济指标设定大致符合预期。

政策方面财政政策将进一步发力，货币政策以灵活适度为主，增强持续增长动力依赖于供给侧改革的进程，这套政策组合是当前破解当前低增长低利率低通胀环境最优组合。

货币放松向财政放松转化，债券收益率可能将受到更大的上行压力，若稳增长政策能够有效扭转经济下滑预期，则周期板块的表现可能将相对较好。（完）