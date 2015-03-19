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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 16:51 BJT

中国经济：不需要额外刺激政策来实现增长目标--财政部副部长

路透柏林3月19日 - 中国财政部副部长史耀斌周四对德国商报(Handelsblatt)称，中国今年7%的经济增长目标是适宜的，不需要额外的刺激政策来促成。

“我认为政府应当通过某些措施来支持实现增长目标，比如适宜的经济、财政和创新政策。但不需要采取额外措施来提高增长速度，”史耀斌说。

他还说虽然中国经济增速不像前些年那么强劲，但与其他国家相比还是很高。

受楼市放缓、工厂产能过剩以及地方债问题影响，今年中国经济增长率料将放缓至约7%的25年低点。2014年为增长7.4%。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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