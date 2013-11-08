李克强：继续把经济运行保持在合理区间 以改革稳增长促发展

沪深证交所两融余额周四增11.2亿元至9,286.4亿元
路透上海4月7日 - 中国股市沪综指周四收升0.33%。沪深证交所融资融券余额当日增加11.2亿元人民币；两市两融余额为9,286.4亿元。
路透北京11月7日 -中国中央电视台周四报导称，国务院总理李克强近日表示，要继续把经济运行保持在合理区间，以改革稳增长促发展。
“要继续把经济运行保持在合理区间，转变经济发展方式，着力调整经济结构，把稳中向好的态势稳固好、发展好，”李克强是周二在部分省区座谈会上做出上述表示的。
李克强日前在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告讲话提前释出不少政策动向。包括中国明年很可能继续采取积极财政和稳健货币政策的搭配，其中积极财政政策更多体现在民生支出规模的扩大，但赤字规模却不一定继续增加；而稳健的货币政策在操作中可能更趋中性，以减少对微观经济的扰动。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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