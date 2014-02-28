两会前瞻：中国经济减速换档期改革提速

* 改革元年，经济减速换档改革加速提档

* 找寻经济增长动力，加大环保力度刻不容缓

* 社保民生议题热点，期待养老金双轨制实质突破

作者 沈燕

路透北京2月28日 -笼罩京城多日的严重雾霾终会散去，散不去的却是下周召开的中国人大和政协“两会”上对环保问题的热议。而对于执政刚满一年的习李政府而言，亟待拨云见日的还有中国的发展前景，即如何在容忍经济减速的换档期加快推进改革。

过去一年，本届政府在反腐倡廉和简政放权方面打出了结实的组合拳，而在带有“改革元年”印记的2014年，改革有望向保障民生等领域纵深发展，其中年年两会热议的社会保障，养老金双轨制以及收入分配不公等民生热点话题，更期待实质性突破。

“今年是公认的改革年，对环境问题，经济发展动力的担忧都是大家关心的，至于预期的经济增长目标，可能都不再作为考核经济和政府官员的硬性指标。”全国人大财经委的一位官员称。

他并表示，相较以往对民生的关注政策表述远多于行动，今年可能会有一些实质动作，比如养老金双轨制，年年都是两会热议话题，今年不排除会有实质突破。

两会前夕，中国宣布建立统一的城乡居民养老保险制度，相关衔接暂行办法将从今年7月1日起实施。旨在通过制度整合与衔接，使全体人民公平地享有基本养老保障。不仅意味着中国社会保障制度的改革迈出重要一步，也为年年两会呼声较高的取消养老金双轨制奠定基础。

据人民网2014年的两会热点调查，截至目前排名前三位的分别是社会保障，反腐倡廉和食品药品安全，2013年排名第二的收入分配今年位居第四。在其“2014我有问题问总理的留言板”上，涉及经济发展的问题在提问分类排行中居首。

有国内媒体统计，去年11月召开的十八届三中全会通过的全面深化改革60项改革任务中，至少31项陆续出台相关措施或已着手细化改革内容，其中反腐及民生等领域比较快，包括行政审批改革、“单独二孩”等。

在“老虎苍蝇一起打”的反腐方面，自十八大以来落马的官员可谓前仆后继，中纪委网站披露的就有逾20名省部级官员被查，其中包括原国家发改委副主任刘铁男、原国资委主任蒋洁敏，而对石油系统的反腐调查亦在不断扩大。这无疑对增加政府公信力，并为下一步改革奠定群众基础。

**寻找经济增长动力**

尽管中国高层屡屡释出弱化GDP增幅目标的意图，强调宏观调控的底线思维，但在经济发展有利条件和不利因素并存的现实面前，本周一召开的中央政治局会议依然强调，新型工业化、城镇化持续推进，区域发展回旋余地很大，中国今后一个时期保持经济中高速增长具有良好基础。

在多家投行和券商看来，虽然中国2014年宏观经济目标料将持稳不变，但内涵或有差别，改革和转型可能提升政府对经济增速下行的容忍度。

分析师普遍预计，中国2014年经济增长和通胀目标将分别维持在7.5%和3.5%不变。中国去年GDP（国内生产总值）同比增幅持稳于7.7%，高于年初确定的7.5%目标。不过今年以来，包括制造业和服务业等PMI先行指标纷纷回落，也令外界对中国经济增长乏力产生忧虑。

“现在中国经济的大面还可以，但走出北京去外地看看，很多地方的实体经济问题比较多。”民生证券首席经济学家邱晓华称。

他认为，中国经济目前面临的最主要问题是经济增长动力不足，“增长点青黄不接”。一方面，传统制造业在走下坡路，产能过剩严重，环保力度加大以及人力成本上升等，都挤压着制造业利润；另一方面，战略新兴产业还无法担当新一轮的增长引擎。

上述人大财经委的官员也提到，眼下确实存在对经济增长动力的担忧。虽然中国明确提出宏观调控区间理论，强调底线思维，“但经济增长仍然需要活力和动力，这方面明显不足。”

国家发改委宏观经济研究院副院长王一鸣近日撰文称，2014年经济下行压力依然不小，要保持继续向好，就要重视从增强经济发展的内生动力入手，“经济增长动力机制转换了，即使增速降为中高速，也能维持企业的盈利水平和政府财政收入的较快增长，保持经济社会持续健康发展。”

中国国家主席习近平近日就强调实现京津冀协同发展，要求京津冀打破“一亩三分地”思维，打造新的首都经济圈、推进区域发展体制机制创新，探索完善城市群布局和形态、为优化开发区域发展提供示范和样板。

**雾霾敲警钟，改革刻不容缓**

如果说中国以往屡屡将调结构视为中长期目标，那么自2月20日起持续多日，包括北京等在内的中国六分之一国土面积遭受的“十面霾伏”，使得加快经济结构调整和淘汰落后产能变得愈发刻不容缓，尤其是钢铁等传统制造业。

根据环保部监测，在开展空气质量新标准监测的161个城市中，有50个城市发生了重度及以上污染，其中11个城市为严重污染，北京、河北、山西、山东、河南、辽宁等地雾霾污染情况进一步恶化。

为此全国人大财经委员会副主任委员辜胜阻建言，治理大气污染需要构建联防联控的长效机制，增加对政府环境保护的督促约束力度，建立全区域统一的空气污染防治体系与行政管理制度，突破行政壁垒。

去年9月，中国出台大气污染防治行动计划，提出经过五年努力，全国空气质量总体改善，重污染天气较大幅度减少；京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明显好转。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，全国空气质量明显改善。

此外，辜胜阻并指出，今年两会将会高度关注如何实现前城镇化进程中的农民市民化，如何防范和化解地方政府性债务风险，以及如何在房地产市场严重分化的条件下建立楼市长效机制。

与此同时，对财税改革的呼声亦高涨，尤其配合中国政府简政放权，在约束政府权力方面，完善预算管理体制，加强对财政资金的使用监督尤为重要。

邱晓华认为，无论是新型城镇化还是治理大气污染，都需要资金投入，且与实体经济息息相关，“比如关停落后产能后如何解决人员就业，财政税收安排上有何优惠都需要综合考虑，还有地方政府债务的处理等，这一系列的问题都必须放在一个大的经济和环境背景下考虑。”（完）

(审校 张喜良)

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