中国稳增长应避免走“老”路

* 中国稳增长再度锁定扩大投资和消费政策

* 应避免重回过度依赖投资拉动经济的老路

* 汽车、住房两大传统消费热点短期难替代

* 培育新消费热点,旅游,休闲,流通等现代服务业最具潜力

作者 沈燕

路透北京5月22日电---面临经济减速和外需乏力,中国需要加紧扩大内需以稳定增长.但要避免重返过度依赖投资的老路,尤其是有量无质甚至过剩领域的投资,同时应从政策上释放居民基本消费需求,尽快培育新的消费热点.

在传统住房,汽车两大消费热点难以取代的前提下,鼓励刚性住房需求以及对节能汽车消费及新一轮家电补贴政策,无疑是扩大消费稳定经济的现实选择;而休闲,旅游,流通,金融服务等现代服务领域等则是中国最具潜力的消费增长区.

"靠单独对某个行业进行刺激来拉动消费很难...毕竟汽车和住房两大块在整个消费中的占比很大,没有哪个能替代,所以刚性住房需求仍应鼓励,同时新能源汽车的消费也应有政策支持."中国国家信息中心首席经济师祝宝良对路透称.

他提到,中国在稳定传统消费热点的同时,还应加快培育新的消费热点,包括旅游,养老,教育,医疗服务等等.同时应降低流通领域的成本,将企业的减税降负落到实处.

今年中国主动调低经济增长目标以配合经济结构调整.加之欧洲经济局部衰退,美国复苏力不从心,中国政府开始采取行动稳定经济,而政策筹码锁定投资和消费.

中国国务院总理温家宝近日在武汉调研时指出,要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调,并实施结构性减税.

为促进消费,中国近日出台促进节能家电等产品消费的政策补贴措施,中央财政安排363亿元,用於推广节能家电、高效照明、节能汽车和高效电机四大类产品.预计将拉动消费需求约4,500亿元人民币.

此前有官方消息人士提到,为改变内需的疲弱,中国将在刺激消费政策上加力,尤其体现在减税方面.酝酿已久的全国流通工作会议将於近期召开,一系列扶持大流通产业的政策将会陆续出台,包括加快物流行业营业税改征增值税的试点.

**稳投资须防有量无质**

事实上,过去十年拉动中国经济的三驾马车中,主要依靠投资和出口,而消费贡献持续下降一直被认为是中国经济不平衡的一个重要方面.2011年中国资本形成总额对GDP增长贡献率为54.2%,消费和净出口对GDP增长的贡献率分别为51.6%和负5.8%.

相比刺激消费内需,推进基建投资项目对拉动经济的作用更加立竿见影.而中国4月工业增速下滑为个位数,工业生产者出厂价格(PPI)持续负增长,则为加快投资步伐提供了空间.

温家宝在武汉表示要尽快启动一批事关全局、带动性强的重大项目的话音刚落,中国证券报周二报导称,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,相关的中央预算资金有望提前下拨.

不过,面对诸多产能严重过剩的行业,中国在稳定投资并加码的同时要确保既能有效抑制国内生产总值(GDP)增速下滑,更能着眼于长远的社会和经济效益,改革政府主导的投资管理体制很有必要.

中国西北一偏远地区的张副县长,今年五一假期都没休息,"没办法,要去找省市发改委批项目要投资."他无奈地称,"对我们而言只要能把国家投资的项目抢到手,把钱引进来最重要,至于项目是不是污染还是属於产能过剩的行业,以後再说吧."

这位分管当地文化,教育,财政等重要工作的常务副县长坦称,其一年中有差不多2/3的时间用於去政府各部门公关跑'钱',"通常上报的项目投资额都会砍头去尾,政府投资就那麽多,谁能跑下来就是当地的功臣,也最能体现官场价值."

全国人大财经委一位不具名的官员亦提到今年去地方调研时,发现地方政府官员对GDP的热衷远远高於其它,当地方政府将过多的精力投注在如何招商引资,以及专注于提高当地经济增长时,往往忽略了本应由政府承担的社会责任.

"这也是为什麽总是曝出食品安全,道路安全等社会问题,因为政府在这方面监管缺位,或者说根本没有精力."该位人士不无忧虑地指出.

他提到,在中国强调中部崛起及产业向西部转移时,初衷是希望产业升级和结构调整,但现实情况往往是平行转移,根本没有结构升级."有些地方甚至是把污染,落後的产能都转移到中西部,虽然提升了当地GDP,但却违背了经济结构调整的本意."

**扩内需房车传统热点难替代**

至于中国的消费率是高是低,虽然对统计因素导致消费率低估的问题学界一直存在争议,但中国居民消费率明显下降,并大幅低於国际平均水平是不争的事实.数据显示,中国居民消费率(居民消费占GDP比重)从2000年的46%下降到2010年的34%.

而在如何刺激消费扩大内需的政策选择上,中国也一直绞尽脑汁,无论是2008年应对危机时的一揽子刺激政策,抑或是眼下密集出台的刺激消费举措.不过,尽管楼市及车市都面临政策调控的约束,但这两个传统的消费热点短期显然无法替代.

"不可否认的在现有经济格局下,中国经济还摆脱不了对房地产业的依赖.今年以来房地产投资和消费下滑很快,其对中国经济的影响正引起各方高度关注,房地产调控中如何体现鼓励刚性需求对稳定经济很重要."一位不具名的从事政策研究的官员就称.

住建部政策研究中心主任秦虹也在一个论坛上提到,房地产调控方向不会动摇毋庸置疑,而政策核心就是要一方面抑制投资投机需求,一方面满足合理住房需求.

她表示,公积金贷款额度提高、改变普通住宅价格标准、首套房贷利率优惠等这些政策基本都是针对首次置业的,保护合理购房需求本来就是调控政策的组成部分.支持首次置业的一些政策,符合房地产调控政策,算不上政策转向.

另一个传统消费热点汽车亦方兴未艾.在北京一家银行工作的郭先生近日决定将其跑了6万多公里的伊兰特轿车置换,"各种各样的补贴加起来近1万,这样算下来准备置换一辆20多万的节能车."他称.

中国近日宣布安排60亿元人民币支持推广1.6升及以下排量节能汽车.数据显示,今年1-4月汽车消费额7,056亿元,占社会零售总额的10.86%,增幅超10.3%.

祝宝良就指出,毕竟汽车消费在消费总额中占比较大,且有很长的消费链条,政策引导有益于生产和消费的双重升级.

**培育新消费亮点迫在眉捷**

在稳定传统消费热点的同时,尽快培育有潜力的新消费亮点对中国同样迫切,包括金融服务、旅游、休闲、医疗服务等.但在如何完善消费环境,尽快培育新兴行业健康发展,更需要在财税金融及行业准入,市场监管等提供全方位支持.

在新疆做生意的任小姐谈到5月初去距乌鲁木齐市近400公里的奇台县"江布拉克"的旅游景点时不无遗憾.

景区大门尚在修理,接待游客的蒙古包多未开启,而进出景区的土路上私家车,旅游包车与修路车来来往往,扬的尘土漫天飞扬,尽管毫无风景可言,但景区依然收着每人30元人民币门票.

"知道不是旅游季节,其实就是因为工作压力大,有个小假期出来走一走,但来回颠簸六个小时,来了也只是'吃土'甚至没饭,门票还那麽贵..."任小姐称.

中国旅游 业在蓬勃发展的同时也因服务环境和景区门票屡遭诟病,而这从另一个侧面说明,在人均年收入超过4,000美元的中国,利用闲瑕接近大自然,提高生活品质的假日经济是何等火爆.

根据中国国家旅游局发布的旅游业"十二五"(2011-2015年)发展规划纲要,中国旅游业总收入到2015年将达2.5万亿元,年均增长率为10%.到2015年,旅游消费相当於居民消费总量的比例达到10%.

中金公司首席经济学家彭文生在其撰写的经济转型的消费轨道报告称,未来十年服务类消费占比将上升,商品类消费占比将下降.据测算,文教娱乐和金融保险增长较快,而且比过去五年明显提速;医疗保健和居住行业,虽然增长较快,但速度比过去有所降低;食品、衣着与家庭设备不仅增长比其他行业慢,而且相比过去明显减速.(完)

--审校 黄凯

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