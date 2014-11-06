“一带一路”是中国新一轮开放和走出去的战略重点--申万

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透北京11月6日 - 中国券商--申银万国发表研究报告称，“一带一路”是中国新一轮开放和走出去的战略重点，将助力中国走出去，为世界经济尤其亚洲经济发展发挥更大作用，同时有助于解决中国产能过剩、需求不足的矛盾，为中国经济增长寻找新的增长动力。
该券商综合分析后认为，新疆、江苏、浙江、福建、广东、广西以及重要枢纽城市连云港、宁波港、泉州、厦门、广州、北部湾值得重点关注，交通运输、建筑、建材、电力油气、商贸旅游等行业将明显受益。
中央财经领导小组日前召开第八次会议。中国国家主席习近平在会上表示，要加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路(“一带一路”)建设，并以创新思维办好亚洲基础设施投资银行和丝路基金。
以下为申万报告的要点摘录：
**结论或者投资建议：
一带一路好比是中国再次腾飞的两个翅膀，由习主席一年之前提出，已经得到越来越多的国家尤其是发展中国家的支持。在金砖国家开发银行、亚投行成立之后，一带一路规划更值得期待，存在随时出台的可能。一带一路建设作为新时期国家战略将助力中国走出去，为世界经济尤其是亚洲经济发展发挥更大的作用。同时有助于解决中国产能过剩，需求不足的矛盾，为中国经济增长寻找新的增长动力。
从地区上看，“一带一路”所覆盖的省份与节点城市范围极广，而实际上受益程度则呈现出差异化。综合分析我们认为新疆、江苏、浙江、福建、广东、广西以及重要枢纽城市连云港、宁波港、泉州、厦门、广州、北部湾值得重点关注，交通运输、建筑、建材、电力油气、商贸旅游等行业将明显受益。
**原因及逻辑：
秉承古代丝绸之路承载的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢精神，一带一路建设主要要做好五通：政策沟通；道路联通；贸易畅通；货币互通；民心相通。具体包括：开辟交通和物流大通道；实现贸易和投资便利化，打破地区经济发展瓶颈；推进各国金融产业合作；成立能源俱乐部组织；建立粮食合作机构。
一带一路提出之后各省份都在积极争取，但最终的规划尚待明确。相对取得共识的看法是“丝绸之路经济带”，在古丝绸之路的基础上横贯东亚，包括西北五省（陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）与西南四省（重庆、四川、云南、广西）；“海上丝绸之路”将对接东南亚临海港口，主要有三个主港（泉州、广州、宁波）和其他支线港喂给港，东部六省（广东、福建、浙江、云南、广西、海南）。
综合分析我们认为新疆、江苏、浙江、福建、广东、广西以及重要枢纽城市连云港、宁波港、泉州、厦门、广州、北部湾值得重点关注，交通运输、建筑、建材、电力油气、商贸旅游等行业将明显受益。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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