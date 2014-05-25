李克强：当前经济下行压力仍然较大 要保持货币信贷合理增长

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透北京5月23日 - 中国国务院总理李克强周五表示，当前经济运行总体平稳，但稳中显忧，下行压力仍然较大，不能掉以轻心，要实施更有针对性的举措，确保实现全年经济社会发展的目标任务。
据中央人民广播电台报导，李克强在内蒙古赤峰市考察时并指出，金融是经济发展的血液和重要支撑。要针对企业反映的实体经济资金总体紧张特别是小微企业融资难、融资贵等问题，运用适当的政策工具，适时适度预调微调，盘活资金存量，优化金融结构，保持货币信贷合理增长，推进金融改革，营造良好的金融环境。
他指出，要充分认识中国发展的巨大回旋余地和潜力。要抓住突出矛盾，实施更有针对性的举措，把已确定的经济发展各项政策措施落到实处，统筹推动稳增长、促改革、调结构、惠民生，确保实现全年经济社会发展的目标任务。
李克强表示，金融机构要围绕企业急需创新服务，更直接更有效地支持实体经济特别是中西部和小微企业发展，企业也要积极适应市场变化，在攻坚克难中打造竞争新优势。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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