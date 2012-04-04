中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
* 发改委援引研究数据称中国首季GDP增约8.4%
* 一季度CPI涨幅约为3.5%
路透海南博鳌4月3日电---中国国家发改委副主任张晓强周二称,2012年中国将继续执行稳健的货币政策和积极的财政政策,并将强调扩大内需的作用.
他参加博鳌论坛期间并援引相关研究机构数据称,一季度中国GDP增长约8.4%,CPI涨幅约为3.5%.
"这说明中国经济今年的开局良好."他表示.
他在会上还称,在执行稳健的货币政策和积极的财政政策後,将需付出极大努力才能实现今年的经济增长目标.
中国此前已明确提出今年国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.(完)
--发稿 王兰; 审校 屈桂娟
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。