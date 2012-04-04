* 发改委援引研究数据称中国首季GDP增约8.4%

* 一季度CPI涨幅约为3.5%

路透海南博鳌4月3日电---中国国家发改委副主任张晓强周二称,2012年中国将继续执行稳健的货币政策和积极的财政政策,并将强调扩大内需的作用.

他参加博鳌论坛期间并援引相关研究机构数据称,一季度中国GDP增长约8.4%,CPI涨幅约为3.5%.

"这说明中国经济今年的开局良好."他表示.

他在会上还称,在执行稳健的货币政策和积极的财政政策後,将需付出极大努力才能实现今年的经济增长目标.

中国此前已明确提出今年国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.(完)