中国“保七”与平衡经济发展之间进退两难--新加坡银行

路透香港1月9日 -新加坡华侨银行(OCBC.SI)私人银行分支--新加坡银行周四称，尽管三中全会带来乐观景气，中国“保七”与平衡经济发展之间进退两难。

新加坡银行首席经济师Richard Jerram在记者会上称，中国投资太多，比起日本和韩国高速增长期的投资还要多，导致生产力下降，经济增速下滑，而这些投资由信贷扩张所支持，令中国陷入债务风险。

“对中国坏帐危机无法作出评估，债务水平有可能是GDP的30%，但由于中国与环球金融市场关联度不高，因此不会引发像雷曼一样的全球金融危机。”他说。

他指出，平衡经济发展需要减少当前由于信贷扩张带来的过剩投资，最终政府要采取行动解决金融体系内日益严重的坏帐问题，但这要有稳健的公共财政才能做到，因此认为，中国“保七”与平衡经济发展的目标自相矛盾。

“（重新平衡）是幻想，没有可能发生，起步点较容易的日本和韩国皆败北，没有理由预期中国能够取得成功。”他说。

他称，中国在未来10年的经济增速可能会降至5%，预料今年增速为7%。

新加坡银行前身为荷兰国际集团亚洲私人银行，现为华侨银行子公司，以资产计算于东南亚排名第二。截至2013年9月底为止，其管理资产450亿美元，按年增长15%。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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