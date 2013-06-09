分析师观点：中国二季度经济增速料再走低

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
路透北京/上海6月9日 - 中国国家统计局周日公布数据显示，5月规模以上工业增加值同比增长9.2%，社会消费品零售总额同比增长12.9%，1-5月固定资产投资同比增长20.4%。分析师表示上述接近预期的数据难改经济整体疲弱，二季度国内生产总值（GDP）增速或较一季度更进一步走低。
以下为工业、消费和投资数据详情(同比%):
实际值 调查中值 区间 前值 去年同期
1-5月固定资产投资(不含农户) 20.4 20.5 20.4～20.8 20.6 20.1
5月工业增加值 9.2 9.3 9.0～9.6 9.3 9.6
5月社会消费品零售总额 12.9 12.9 12.4～13.0 12.8 13.8 注：固定资产投资前值为2012年1－5月数据，工业增加值和社会消费品零售总额均为5月数据。
中国国家统计局并公布，5月发电量4,104亿千瓦时，同比增长4.1%。1-5月房地产开发投资同比增20.6%，略低于1-4月的增速21.1%。
以下为市场人士的评论:
--第一创业研究所所长 王皓宇：
数据很弱，延续了4月以来趋弱的趋势，没显着的亮点。消费比较平稳，波动了0.1个点，投资的趋势也没变化。从工业增加值和PPI的数值来看，经济趋弱的可能性在强化。
PPI同比降幅又扩大了0.3个点，这是反季节的。过去10年，5月较4月的环比增速在0.6-0.8之间，数据跟货币政策对不上，政策没往松的方向走。
现在银行间市场的利率很高，偏弱的经济基本面下不应该有这么高的资金水准，融资成本这么高，对经济恢复有负面的影响。这么下去不得了，现在资金利率就这样，后面更没钱放贷支持经济了。还未见管理层有显着地应对，市场很迷茫。
经济数据和市场利率是先导因素，相信会对后期的政策有一定的指导。
房地产业现在相当景气，这应该是货币无法放松的主要原因，降息的概率很低。
--交通银行金融研究中心高级分析师 唐建伟：
投资和工业都比我们预期的弱，消费有所回升，这主要由于此前抑制三公消费的影响逐步消除，且房地产相关消费总体维持在较高水平。
结合贸易数据，二季度经济很难企稳回升。不过也不必太过悲观，一方面消费企稳回升对稳定经济增长有一定作用；二在资金支持下，房地产和基建投资还能保持在一定水平（预计房地产全年投资增速在20%左右），今年GDP增长7.5-8%还是可以实现的。
现在看经济数据，结构调整越来越重要，PPI持续负增长，就是因为产能扩得太大了。钢材、水泥等产能太高，若通过刺激经济增长消化产能，未来只会放大产能，在中国经济潜在增长率难提升的背景下，去产能周期会更长，经济更差。
这时候顶住，把过剩的产能慢慢消化，再通过改革释放新的动力把经济增长稳住，这才是正确的选择。
--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：
5月份固定资产投资增速、工业增加值同比增速都较4月微幅回落，零售的增速则基本与4月份持平。与金融运行数据相比，投资和工业增加值增速回落的幅度很轻微，说明5月份主要是金融体系运行出现了明显的变化，而实体经济的波动幅度很小，这是5月份数据比较积极的一面。
预计1-2个月内国内实体经济运行有望继续保持平稳。另外，现在美国的经济数据没有明显回落迹象，这至少在短期内也降低了中国经济受到外部冲击的风险。
--上海证券宏观分析师 胡月晓：
这样下去降息的可能性大大增加。
通胀预期减弱，而实体经济又疲弱。之前不敢启动降息的主要考虑是通胀压力，但现在通胀已经不是问题了，如果降息的话，对于减轻企业负担，缓解国内债务风险，缓解外部热钱流入都有好处。
货币政策层面应该“紧数量、低利率”。
--广发银行金融市场部高级交易员 颜岩:
工业增速符合预期，环比0.62%的增速还是偏弱。我们看到重工业同比增速明显超过轻工业，显示目前工业生产主要是靠投资需求拉动，自发增长的动力有限。主要工业产品产量同比增速回落，也显示工业运行状况仍处于弱势。投资增速还算稳定，在政府主导下这是稳定经济增速的重要手段，并以此带动工业生产。
消费总额增速略有反弹，但不构成趋势，未来波动有限，影响不大。总体来看，5月经济运行还是处于弱势，看不到快速好转的迹象，底部波动将是未来的主要特征。
经济增长模式的改革不可避免要带来经济增速衰退，目前的情况便是如此。今年的社会融资规模显示流动性供给充足，但工业运行目前依然弱势，说明外部刺激的边际效果衰减严重，必须从经济内部结构进行改革才有效。因此短期内看不到大规模的宽松刺激政策。
--中国国际经济交流中心研究员 王军:
结合上午的数据，都一致反映出总需求不足，经济是非常弱的复苏。经济还是会往下走，二季度会延续一季度的回落态势。但是短期不乐观的同时，中期也没必要太悲观，很可能三季度经济增速就会企稳，因为去年基数低的原因。
一季度消费占比就超过50%了，但是这并不表明扩大消费的政策取得了明显进展。因为当时投资确实是太弱了，而且有主动抑制的结果。
目前的消费领域还是没有建立起促进消费的长效机制，这是各部门要考虑的问题。
未来投资可能会加快，如果财政支持力度加大，包括发债节奏可以加快的话，下半年可能会好一些，这种逐季下滑的态势会终止。而且随着下半年十八届三中全会的改革定调，明后年的经济发展不必太担心。
--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：
经济还是呈现偏弱的格局，向好的因素都没有出现。我们原本预计二季度经济增长在7.9%，现在看来我倾向会比一季度弱一些，可能在7.5%左右。
就目前这种状况稳增长还是要做好两手准备，如果增长能稳定在7.5%，政策还是以释放改革红利，破除垄断加快经济体制改革为主；但若跌到该水平之下，可能还需要通过加快投资来稳增长。
我们认为经济目前还是在“L”形态中底部波动，未来是往上还是往下还需要更多数据才能有明显的趋势判断。
--华宝信托宏观经济研究员 聂文：
下午的三个数据还不错，没那么差。特别是消费在物价下得这么快的情况下，还能比上月有1个百分点的增长，如果扣除价格因素应该是回升了0.4-0.5个百分点，这已经很不错了。
投资数据也不错，显然基建和房地产已在稳增长方面发挥了很大作用。
但现在的担忧是未来的数据会怎样，我认为宏观政策应该打好提前量，不能再继续收缩了，否则真可能二次探底。
**相关背景**
--国务院总理李克强周六表示，要通过激活货币信贷存量支持实体经济发展；通过深化改革，激发市场和经济内生活力、释放消费和民间投资潜力。
--中国5月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外下行，而PPI则创下八个月来最低位，国家统计局周日公布数据显示，5月CPI同比上涨2.1%，低于路透调查中值2.5%和上月的2.4%；而PPI同比降幅扩大至2.9%，为去年9月来最低，路透调查预估中值和前值分别为下降2.5%和2.6%。
--中国5月外贸数据大幅降温。出口同比仅增长1%；进口同比下降0.3%，均远低于路透调查预估中值7.3%和6%。这表明中国外贸形势和经济增长动力不容乐观，人民币兑美元迭创新高的局面可能被釜底抽薪。
--中国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至49.2，创八个月最低位；而5月官方制造业PMI意外反季节上行，再度和侧重中小企业的汇丰PMI走势相背，凸显中小企业仍面临重重困境、经济结构性矛盾依然突出。
--消息人士称，中国新的领导层对经济放缓有更大的容忍度，可能会容忍经济季度增长率放缓至7%，才会出台新的经济刺激政策。
(发稿 中文新闻部; 审校 曾祥进)
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