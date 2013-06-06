中国经济今年料前低后高 政策选择宜静不宜动--专家

* 今年经济料前低后高，全年GDP增幅料达8%--国家信息中心首席经济师

* 政策选择宜静不宜动，期待三中全会改革能有实质动作

* 传统制造业产能过剩，服务业投资却明显不足

路透北京6月6日 - 在外界对中国经济下行忧虑加剧之际，中国国家信息中心首席经济师范剑平认为，中国经济今年料呈前低后高的态势，并维持年内中国GDP增幅8%的预期。而下半年的政策选择建议宜静不宜动。

他在周四接受路透电话专访时称，上半年相对宽松的货币投放对实体经济的影响有时滞性，政策效果有望在下半年显现，同时中国目前面临的产能过剩更集中于传统制造业，而与民生相关的现代服务业投入却严重不足，中国内需市场的消费潜力仍然很大。

“中国经济现在的问题更多是长期制度及结构等因素累积而成的，经济本身对刺激的财政和货币政策已经不那么敏感了，因此政策选择上一动不如一静，而应将更多精力用于体制改革等方面深层次的问题。”范剑平称。

尽管本周公布的中国5月官方制造业PMI意外升至一年次高位达50.8，但官方非制造业PMI和汇丰制造业PMI均创八个月最低位，而新近公布的汇丰服务业PMI亦创下21个月次低水准，加大外界对中国经济下行风险加大的忧虑。

范剑平认为，下半年即使有货币政策的微幅调整，利率方面亦应下调贷款利率，而存款利率仍应上浮，毕竟目前通胀压力并不大，实体经济的融资成本却不低，不对称调息也有利于引导资金流向实体经济。

中国人民银行最近一次利率调整在2012年，当年7月6日不对称降息，其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.31个百分点，并宣布将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍。中国目前一年期存款利率为3%，而贷款利率6%。

**产能过剩是伪命题，现代服务业潜力巨大**

范剑平指出，每一次中国经济的调整中都强调产能过剩的因素，事实上产能过剩是一个伪命题，中国只是在传统制造业存在产能过剩，但与百姓生活相关的服务业消费需求却远远没有满足，这方面的投资空间仍然很大。

“消费需求也是需要开发的，如北京现在雾霾天气多，对室内运动健身的需求明显增多，却很难找到合适的消费场所，诸如此类问题很多...中国不用担心消费需求不足，而是根本就无法满足，服务业一点也不会过剩。”范剑平称。

他指出，中国在民生投入方面的欠帐很多，包括以前所做很多基础设施建设都是为制造业服务的，并不是为满足民生需求。现在政府鼓励扩大内需刺激消费，也应该为满足消费需求进行必要的公共投资，这也是中国经济增长的动力所在。

中国国务院总理李克强稍早也提到，大力发展服务业，既是当前稳增长、保就业的重要举措，也是调整优化结构、打造中国经济升级版的战略选择。要把服务业打造成经济社会可持续发展的新引擎。

范剑平认为，传统制造业能够提供的就业机会已越来越少，而从传统服务业到高端服务业的转型却带来更多的就业机会，这也是为什么中国经济增速放慢但就业形势尚好，一二线城市诸如北京上海等地房价屡调难降的重要原因。

“因为服务业创造了更多的需求，有需求的地区房价上涨就在所难免，而这不是限购限贷所能抑制的。”范剑平称，中国一定是局部地区会因过剩出现房价下跌，但局部地区的房价却仍在上涨。

中国最大房地产公司--万科(000002.SZ)200002.SZ 董事长王石周四也在上海表示,虽然目前中国房地产市场确实存在泡沫，但短期内泡沫破裂不太可能，尤其是北京和上海等特大型城市的房价不会下降。因大城市聚集了大量的教育和医疗资源，每年常住人口新增数十万计，因此仍会吸引相当多人在当地购房置业。

**改革不能做表面文章**

而要化解中国经济的下行压力，范剑平就指出，依靠传统的财政货币政策空间已不大，中国更需要从制度、体制等方面推行实实在在的改革，这也是包括学界在内的各方对下半年将召开的三中全会如此期待的重要原因。

“简政放权中国已经做了十多年，年年都在放，年年都在减，虽然从政府层面看已经放了那么多，但企业却不这么认为，这种形式的松绑并不是真正意义的放权，因为绳子并没剪断，只是这边松一点那边可能又紧回去了。”范剑平称。

他以政府对投资审批制度的改革为例，从投资审批到投资核准制，表面看从审批到核准是市场化的进步，但企业却抱怨只是换了一个名称，而真正的报批程序也一点没减甚至更多，这也是为什么政府一直表白简政放了多少权，而企业反映却不热烈，十多年间企业丝毫没有感觉到减负的重要原因。

“中国更需要实实在在的改革，而不是只做表面文章。这种改革的本质是要政府厘清与市场的边界，政府只是制订公平的游戏规则以及提供社会公共服务，而不是跑到别人的地里乱刨，却把自己的地撂荒了。”范剑平称。

发改委此前公布2013年改革重点工作包括，深入推进行政体制改革，加快推进财税、金融、投资、价格等领域改革，积极推动民生保障、城镇化和统筹城乡相关改革。(完)

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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