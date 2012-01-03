中国经济料续放缓 因房地产销售和出口疲弱--瑞穗

路透香港1月3日电---瑞穗证券周二发布报告称,尽管去年12月中国官方PMI(制造业采购经理人指数)受中国春节前销售和生产带动有所回升,未来经济活动放缓料仍会继续,因房地产销售和出口疲弱.

该行并预计,在2012年初将会有更多经济放松措施出台,如存款准备金率下调和财政支出扩大.

中国宏观经济先行指标--12月官方PMI在连续两个月下行後回升至50.3,高於此前路透预估中值49.1,环比上升1.3个百分点.

报告称,外部环境的不确定性继续成为明年的影响因素.尽管最近的数据显示,美国经济正逐渐复苏,但这主要以低储蓄率和财政赤字为基础的,相信第三轮量化宽松(QE3)仍很有可能进行.

而在欧洲,今年下半年政治不确定性的减少帮助欧洲主权债务危机回到正轨,但欧元危机将继续.

报告并称,伴随结构性减税和转移支付,预期明年财政政策将会更为积极;至少600万套社会保障性住房的完工亦将改善社会福利并促进经济发展.(完)