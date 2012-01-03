中国经济料续放缓 因房地产销售和出口疲弱--瑞穗

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透香港1月3日电---瑞穗证券周二发布报告称,尽管去年12月中国官方PMI(制造业采购经理人指数)受中国春节前销售和生产带动有所回升,未来经济活动放缓料仍会继续,因房地产销售和出口疲弱.
该行并预计,在2012年初将会有更多经济放松措施出台,如存款准备金率下调和财政支出扩大.
中国宏观经济先行指标--12月官方PMI在连续两个月下行後回升至50.3,高於此前路透预估中值49.1,环比上升1.3个百分点.
报告称,外部环境的不确定性继续成为明年的影响因素.尽管最近的数据显示,美国经济正逐渐复苏,但这主要以低储蓄率和财政赤字为基础的,相信第三轮量化宽松(QE3)仍很有可能进行.
而在欧洲,今年下半年政治不确定性的减少帮助欧洲主权债务危机回到正轨,但欧元危机将继续.
报告并称,伴随结构性减税和转移支付,预期明年财政政策将会更为积极;至少600万套社会保障性住房的完工亦将改善社会福利并促进经济发展.(完)
--记者 陈敏; 审校 屈桂娟
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。