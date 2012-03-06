中国下调经济成长目标 有助全球经济恢复平衡

路透伦敦3月5日电---中国在周一将经济增长目标下调至7.5%震动市场,不过这也显示出全球领导人冀望的全球经济逐渐恢复平衡在有条不紊地进行.

中国总理温家宝在全国人大会议上作政府工作报告时,将2012年经济成长率定在7.5%,此後油市、铜市和股市均下跌.这将是1990年以来最低的增长率,且远低於去9.2%的增长率.

英国诺丁汉大学中国政策研究所所长Steve Tsang表示,抛弃此前八年连用的8%的经济增长率目标,不是对经济前景严重缺乏信心,而是意在管理预期.

他说道,"中国政府和中国以外的经济学家一直讲中国经济需要恢复平衡,这是显而易见的.若你的确认真对待恢复平衡,则会预期经济增长稍微放缓."

Tsang和其他分析师表示,7.5%这一数字应被视作参考值而非预估值.毕竟中国政府近些年一直超越年度经济增长"目标".

温家宝讲话释放出的讯号,也不应引发意外.

澳新银行驻香港分析师Li-Gang Liu和Hao Zhou认为,下调的增长率目标,与预期的增长潜力下滑相符.他们认为用工成本上扬,且投资回报减少,导致增长潜力下滑.

实际上,去年公布的中国2011-15年规划,就是基於年度经济成长率为7%而作出的.而中国改革开放後的前30年,经济成长率接近10%.

但也因为如此之快的经济扩张,当前经济成长的衡量标准起点很高.

Renaissance Capital驻伦敦全球首席分析师Charles Robertson称,"考虑到基期效应,7.5%-8.0%的经济增长表现仍十分强劲."

**从高起点放缓**

中国国家统计局数据体现了这种效果.

2007年实质国内生产总值(GDP)增长14.2%,名义产出增长4.95万亿(兆)元人民币,而2011年实质GDP增幅降至9.2%,名义产出却跳增7.36万亿元,这表明海外需求大大上升.

"当局在尝试从强劲增长转变为可持续增长.没人确切知道什麽是可持续水平,但显然要慢于过去几年的速度."渣打银行驻伦敦首席分析师Gerard Lyons说道.

与亚洲其他先一步崛起的经济强国一样,中国也是依靠投资与净出口实现了经济腾飞,但上周世界银行与一家政府智库联合发布的报告称,中国急切需要改革与恢复平衡.

南非标准银行驻北京分析师Jeremy Stevens称,温家宝讲话旨在为中国摆脱"不惜一切代价促增长"的模式提供政治保障.

他在报告中称:"7.5%是一个信号,是为了降低预期,为结构性改革创造空间.起先市场感觉可能不深,但这都是踏上了正确的方向."

**经常帐**

得益於加强社会保障与鼓励消费的政策动议,2011年中国经常帐盈余与GDP之比已降至2.7%,2010年为5.1%,2007年创下10.1%的最高值.

美国财长盖特纳发起积极倡议,要求20国集团(G20)经济体将经常帐余额与GDP之比维持在4%以下.

欧盟执委会数据显示,德国2008-2010年经常帐盈余与GDP之比为5.9%.

但与很多银行一样,渣打银行也预计中国外部盈余将随全球需求回暖而再度上升.Lyons称,中国政府像西方国家一样,也在纠正自身失衡状况,但前方还有很长的路要走.

他说道:"这是另一种类型的恢复平衡,但跟西方一样,也非一朝一夕就能完成."

鉴於过渡期面临的种种困难,宣布为2012年设定更低的增长目标,无非有管理国内外预期之意:如果中国自身也是困难重重,那就不该想当然的预期中国会救助欧元区,或是屈服于美国压力加速人民币升值,或增加消费.

实际上,Renaissance Capital的Robertson指出,中国希望借由维持人民币兑美元大致稳定在6.3左右,给出口商以喘息的空间,直到出口前景变得光明.

他说道:"可以想象,随着经济放缓,中国肯定非常希望欧洲或美国不要在汇率问题上施压.所以是的,他们是在管理预期."(完)

--编译 田建华/程琳;审校 徐文焰/王丽鑫

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