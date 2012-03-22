中国经济今年料增长8.5%--专家

3月9日在上海一处地产项目拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

* 今年经济料增长8.5%,CPI回落到4%

* 政策应以防止经济大幅滑坡为重点

* 房价合理回归有利经济中长期发展

路透北京3月22日电---中国国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌周四表示,预计今年4%的CPI预期目标可以实现;如不发生全球性金融危机,且国内房地产市场大体稳定,2012年中国经济可能增长8.5%.

他在国新办新闻发布会上并表示,今年财政货币政策应以防止经济大幅滑坡为重点,增强弹性灵活性;二季度国内经济可能面临的风险包括出口增长回落和楼市持续调整等.

"预计今年一季度经济增长8.5%,全年将围绕8.5%上下波动,波动幅度不大,"余斌表示.

而在全球需求下行背景下,余斌认为,今年包括石油在内的大宗商品价格将高位震荡,持续大幅上涨可能性不大,物价上涨压力将有所减弱.

"伴随通胀压力减轻,保持经济平稳较快发展,货币政策存在一定调整空间."他也指出,若大葱、石油价格出现大幅上涨,货币政策宽松空间也会受到一定影响.

他建议,要提高通胀容忍度,因为中国经济处於上升阶段,如果目标过低,很难推进价格改革,结构调整就很难取得实质性进展.

稍早发布的汇丰3月中国制造业PMI初值降至四个月低位,终结此前连续三个月升势.这和近期工业生产超预期减速传递出同样信号,表明制造业依然疲软,扩张动力不足.

中国已明确提出今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.

2011年中国GDP同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑,至8.9%.

**房价合理回归有利经济长期发展**

展望二季度,余斌指出,出口增长受美欧经济放缓影响,以及房地产市场调整对国内消费的影响,都让中国经济面临风险.

他表示,由於国土资源十分有限、且城镇化正处於快速推进阶段,房地产刚性需求和改善性需求潜力很大,都是推升国内房价上涨的潜在动力.

"如果政府不采取切实可行政策措施,那麽房地产市场可能出现泡沫,进一步威胁中国经济中长期发展,"余斌.

他表示,房地产市场调整短期内可能对经济增长不利,但中长期有利於经济稳定发展;同时全国范围很难确立统一的房价合理回归标准,要根据不同地区经济发展情况,房价波动历史予以区别对待.

中国国务院总理温家宝在两会结束後举行的新闻发布会上称,当前中国房价还远没有回到合理价位,因此房地产调控不能放松.但他亦坦言房地产市场改革涉及到金融企业和房地产企业的利益,改革的阻力相当之大.