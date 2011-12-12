中国明年经济增速将持续下降--国盛证券

中国商务部称支持真实合规的对外投资 突出实体经济和新兴产业导向
路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。
* 经济增速放缓进入8%左右的平缓期
* 料A股明年上半年整理态势,下半年有望走强
* 看好民生消费和节能环保等行业
路透北京12月12日电---中国国盛证券发布策略报告称,中国明年经济增速将持续下降,至三季度趋稳,进入8%左右的平缓期;通胀暂缓但将长期化;A股市场上半年受国内外因素影响呈整理态势,下半年有望走强,波动区间在2,200-3,200点.
国盛证券研究所副所长周明剑周日在策略会上称,受房地产调控和外部冲击,中国经济增速会放缓,今年国内生产总值(GDP)增速将保持在9.2%左右,而明年可能滑落至8.5%到8.8%之间.
"未来经济增长进入一个平缓期,A股市场明年上半年是一个整理态势,下半年在外部因素明朗化和经济企稳的情况下可望走强.明年的投资机会是一个经济企稳和转型带来的机会."周明剑表示.
报告预计,中国明年投资增速会在22%-23%之间,消费增速继续放缓,贸易顺差料在今年基础上继续缩减500亿美元,工业增加值增速放缓至12.5%-13%区间.
周明剑表示,明年整个宏观政策的基调是结构性调整,目标从抑制通胀转换为了保增长.
他认为,财政政策中,投资方向上会维持原有项目基础上向投资不足地区和领域倾斜,同时进行结构性减税;货币政策上会继续降低存款准备金、对称性减息,及人民币有效汇率加大弹性,适度贬值,人民币兑美元汇率控制在6.45左右.
"我看到东南亚、印度这些作为我们竞争对手的国家的汇率都在大幅贬值,我们没有理由还保持人民币的汇率升值,应该做适度的贬值."周明剑称.
中共中央政治局上周五召开会议已明确,2012年中国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策,增强调控的针对性、灵活性、前瞻性.
国盛表示,看好明年经济企稳带来的转型机会,看好生物医药、现代服务、新材料、新能源、节能环保等板块.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯
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