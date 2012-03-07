分析：如何应对中国经济放缓？

3月7日在沈阳一家汽车厂拍到的工作场景。 REUTERS/Stringer

记者 David K. Randall 编译 肖群英/吴云凌

路透纽约3月6日电---经济成长放缓可能是好事一桩的例子并不多见,中国就是其中之一.

中国官方周一宣布调降今年经济增长目标至7.5%,为八年来最低.温家宝总理称"扩大消费需求"是未来一年的首要任务之一.而过去10年来,大量建设基础设施项目和促进出口,一直是中国经济的中心任务.

全球第二大经济体中国成长放缓,恐将导致全球股市当前涨势暂歇.但扩大中国消费者基础,势必会让从移动通信运营商到前驱市场(frontier markets)等诸多领域受益.

以下是如何应对中国经济增长率放缓的建议:

**瞄准中国消费者**

中国经济或许正步入一个崭新的阶段,消费类公司发展态势将好於业已成型的制造业.

"我们期待经济成长放缓但盈利能力提升,这是中国的下一次重大转型,"Guinness Atkinson Asset Management投资组合经理Edmund Harris指出.该公司管理规模1.8亿美元的Guinness Atkinson China and Hong Kong基金(ICHKX.O),该基金过去10年的年回报率达13.1%.

Harris指出,中国聚焦于消费领域的新做法,对於实现工业化和可自我保持的经济增长是必要的.消费支出占中国国内生产总值(GDP)的35%左右,远低於1990年约50%的水平.相比之下,消费开支占美国经济的比例约为70%.

Harris正投资於瞄准普通民众的消费类公司.东风汽车集团(0489.HK)占其股票基金资产规模的3.5%,该公司生产适合消费者首次购置的小型经济型轿车.另一支入选股票是搜狐网(SOHU.O),该公司运营广受欢迎的互联网站,内容涵盖游戏和社交网络等.

中国最大的手机运营商--中国移动(0941.HK)也是Harris持股比例最高的股票之一,约占其资产规模的4%.

"中国人越来越富裕,这是一家可以大大分享这种好处的中国公司,"他说,并称中国移动向手机用户提供语音、网络和数据服务.该公司带来3.9%的回报率.

制造基础消费品的跨国公司也将从中受益."中国消费者会继续购买跨国公司的大牌商品,因他们有质量保证,"Washington Wealth Management全球研究主管Paul Dietrich称.他认为,可口可乐(KO.N),麦当劳(McDonalds)(MCD.N)和百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)将会继续拓展中国业务.

他尤其看好通用汽车(General Motors)(GM.N)等全球汽车厂商,他们在中国的市场份额逐渐扩大."中国将会拯救美国的汽车业,"他说.

对於期望大举押注中国消费品行业的投资者而言,总规模9.5亿美元的Vanguard Consumer Staples ETF(VDC.P)是选项之一.宝洁(宝硷,P&G)(PG.N),可口可乐和菲利普莫里斯(Philip Morris)(PM.N)占该基金资产配置的近三分之一.该基金每100美元收费0.19美元,收益率(殖利率)为2.3%.

**降低商品市场曝险**

中国强调对消费者的重视,可能导致全球大宗商品市场放慢.这是因为对水泥、钢铁和自然资源的需求料下降.

"这将从大宗商品的10年牛市中抽去一些动能,并直接影响那些最受大宗商品驱动的经济体,"South Texas Money Management首席分析师Jim Kee说道.

Kee称,投资者应当考虑减少对加拿大和澳洲等主要商品出产国的风险敞口,而不是直接做空石油或钢材市场.例如,多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数.GSPTSE的走势就是向Potash Corp of Saskatchewan(POT.TO)、First Quantum Minerals(FM.TO)和Teck ResourcesTCKb.TO等资源生产商倾斜.

但是石油可能是一种会继续上涨的商品.来自Washington Wealth Management的Dietrich押注中国国内汽车市场的扩张将继续推高全球范围内的汽油价格.

"由於人口增速温和,未来20年美国的汽油消费将维持稳定.但亚洲和拉美一些地方就不一样,那里将继续高速增长,"他说道.

艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)的市盈率只有10倍,通过它对油市做长期押注是一个低成本的办法.不过想做短线操作的投资者就应该考虑上市交易基金(ETF),比如象PowerShares DB Oil(DBO.P).这只基金追踪原油现货价格,每投资100美元的成本为0.75美元.

**制造业转移**

中国新的关注重点转移到消费者身上,亦能令所谓的前沿市场(frontier market)受益,不过投资者应做好面对波动的准备.

"我们已经听闻将技术含量低而产量高的业务转移到越南和孟加拉国,"Oppenheimer Funds首席分析师Jerry Webman称.

越南指标股指去年下跌27%,今年已上涨约20%.Market Vectors越南ETF(VNM.P)提供了一个操作机会.该基金投资成本是0.76美元,今年迄今已上扬31.7%,去年跌幅为44%.(完)

--译文审校 程琳/隋芬

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