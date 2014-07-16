中国经济基本企稳 未来或仍有赖财政政策发力--国信

路透北京7月16日 - 中国券商--国信证券周三发布评论称，二季度国内生产总值（GDP）增速小幅回升显示经济企稳基本无虞，不过在当前政策刺激力度下，三季度增速要维持高位压力偏大，未来中国经济表现可能仍然有赖于财政政策的发力情况。

国家统计局周三公布，二季度GDP同比增长7.5%，环比增长2.0%；今年上半年GDP同比增长7.4%。而中国年初设定的全年增长目标为7.5%左右。

国信证券在评论中指出，从二季度GDP数据看，今年完成“7.5%左右”增速目标的压力稍稍减轻。值得注意的是，经济需求端和供给端数据之间的差异也有所收敛（6月工业增加值增速超预期），这可能与目前企业再库存对经济提供的支撑有关。

报告认为，基建投资显着发力是托起二季度经济增速的主要原因。在工业增加值上反映为国有企业增加值同比增速大幅提升，同时铁路等运输设备制造业同比增速也在加速；固定资产投资上则反映为主要基础设施项目同比增速上升，其中铁路运输业投资增速大幅提高接近6%。

不过，展望下一阶段，国信表示，考虑到去年三季度基数较高，若维持目前的政策刺激力度，三季度GDP同比增速继续维持高位的压力显然要加大许多。而目前已远超预期的货币增速，决定了货币宽松程度虽说不致立刻收紧，但也不至于继续大幅加码。

“未来中国经济的表现，可能仍然有赖于财政政策的发力情况，或者说地方政府融资渠道的打开程度。”报告称。

报告认为，“投资倒逼信贷”的惯常逻辑也许会持续不断地给货币政策决策带来压力。由此，需要一个更理性和协调的财政政策和货币政策配合。

上日公布数据显示，中国6月新增信贷在5月基础上延续高增长，并创五年来同期新高，社会融资规模环比亦大幅上升，在持续输血后实体经济的回稳基础有望被夯实。业内人士指出，随着经济走稳向好的趋势逐渐确立，政策刺激的步伐将放缓，加之6月广义货币供应量M2增速远超今年13%的调控目标，这亦将制约货币政策放松的空间，短期内政策面将进入一个观察期。 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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