中国应防止对短期增速大幅下滑应对不力--专家

* 增速放缓受短期和中长期经济增长阶段转换双重因素影响

* 稳增长应防止两种风险,包括对短期内增速大幅下滑应对不力

* 着力于提高技术含量和附加值的制造业升级和发展服务业

路透北京8月22日电---中国国务院发展研究中心副主任刘世锦周三撰文称,中国经济增长放缓有短期因素影响,而更值得重视的是中长期经济增长阶段的转换.当前稳增长应防止两种风险,包括对短期内增长速度大幅下滑或剧烈波动重视不够、应对不力.

人民日报刊登其文章称,还有一种倾向是不适应、也不理解增长阶段的转换,忽视潜在增长率已经下降的事实,还想用一些办法把速度推到以往的高增长轨道.这样做不仅难度很大,即使短期内推上去了也难以持续,而且极易引发资产泡沫和过度投资等风险.

"根据有关研究,在我国速度效益型的增长模式尚未发生实质性改变的情况下,如果短期内增长速度大幅下滑,企业经营、财政收入和银行资产质量都会遇到巨大压力,有可能引发系统性风险甚至经济危机."刘世锦称.

他指出,尽管目前就业矛盾尚不突出,但如果短期内经济增速下滑过快,就至少会出现结构性失业压力.在这种情况下,不仅调结构不可能顺利进行,发展环境也将遭受重创.

文章称,增长阶段转换除速度变化,更具实质意义的是经济增长动力结构和机制的变化.具体地说,就是要由依赖大量投入和快速市场扩张、重化工业主导的增长,转向着力于提高技术含量和附加值的制造业升级和服务业发展;由主要借助低成本要素组合优势,转向更多地依靠创新驱动和产业升级.因此在原有增长动力减弱的同时,必须激活和启动新的增长动力.

中国今年二季度GDP(国内生产总值)同比增长7.6%,延续近两年的下行态势,是1992年以来增长回调时间最长的一次.

文章分析称,影响这次增长回调的有欧债危机延续对中国出口影响的因素,有短期的企业受预期和价格影响而去库存、去杠杆的因素,但更值得重视的一个大的背景因素,是中国经济增长阶段转换可能已经开始.

从国际经验看,二战以後实现成功追赶的一些经济体都经历了二三十年的高速增长,在人均GDP达11,000国际元(国际元为购买力平价指标,而非现价美元)的时候,几乎无一例外地出现了增长速度的回落,降幅为30%左右.

而根据研究测算,中国人均收入在今後不长时间内将达到11,000国际元时间窗口,有可能出现潜在增长率的下降.

**解决之道**

刘世锦指出,当前稳增长就是要使增长处在一个适度区间,防止强制上行和过快下行两种风险,平稳渡过增长阶段的转换期.关键是要切实加快相关领域的改革、创新和政策调整.

文章并建议,要放宽准入,改善环境,推动基础产业领域的改革.推动铁路、石油天然气、电力等基础产业领域的改革,除进一步理顺价格关系,更重要的是切实放宽准入,引入包括民间资本在内的外部投资者.吸引民间投资应有系统而实质性的改革举措,真正实行政企分开,拿出对投资者有吸引力的项目,形成民间资本可预期、能决策的企业治理环境.

同时,加快推进农民工市民化,促进城乡生产要素的双向流动和优化配置;继续着力扩大就业,带动农业劳动力向非农产业转移.

还应加大收入分配改革力度,既重视改善民生,更促进机会均等.加快推进国有经济战略性调整,完善国有资本经营预算制度和监管制度,适当提高国有企业利润上缴比例,并将其主要用於充实社会保障基金;降低对劳动和用工的课税,增加对资本利得的征税.

此外,在产业快速扩张期过後,应加大兼并重组力度,使有竞争力的大企业规模更大,中小企业更专.坚持实体经济优先、制造业导向的原则,推动企业向创新驱动转型.继续为中、小、微企业发展创造宽松环境,在财税、金融、技术转移、市场准入、就业创业等政策上给予有效支持.(完)

--发稿 沈燕; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。