中国迫切需从高速增长向高效增长转型 减少无效和低端供给--专家

路透北京8月29日 - 人民日报周一刊载国务院发展研究中心副主任王一鸣文章称，中国迫切需要从高速增长向高效增长的转型，新一轮转型的主线就是供给侧结构性改革，当前最迫切的主要是三件事，包括减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给和着力推进体制机制改革。

文章称，在经济增速放缓和要素成本提高的背景下，只有提高要素生产率，企业才能保持或接近过去高速增长时期的盈利水平，积累的泡沫和风险才能有效释放，资源环境压力才能逐步减缓。

“‘十三五’时期是转型的重要窗口期，我们不要再迟疑和等待，不要错失这次机会。在经济繁荣的时候，企业订单很满，生产满负荷运转，难以下决心推进调整和转型。”文章称。

经济下行压力大的时候，往往也是转型压力大的时候。从这个意义上讲，经济下行压力加大也是机遇，不要轻易浪费经济下行压力加大带来的调整和转型机遇。

文章并称，新一轮转型的主线就是供给侧结构性改革，当前最迫切的主要是三件事，一是减少无效和低端供给。特别是去除落后产能，处置僵尸企业。

二是扩大有效和中高端供给。要通过要素流动和资源再配置，适应已经变化了的市场需求。三是着力推进体制机制改革，特别是要加快推进简政放权、国企改革、财税金融体制改革，使生产要素重新流动起来，实现优化再配置。

文章指出，从高速增长转向高效增长，并不是不要速度，而是要建立在新的增长动力基础上、有别于传统增长方式的速度。中国经济体量巨大，如果在增速换挡中出现惯性下滑，就很难止住甚至可能出现失速局面。速度过低，风险就可能集中释放，泡沫就很容易破裂，企业也难以增加研发和创新投入，市场和社会预期会发生明显变化。

“今后一个时期，仍要保持合理增长速度，使经济运行在合理区间，在增长动力和发展方式转换基础上实现中高速增长。”文章称。

在国家层面，要实施一批国家重大科技项目，在航空发动机、量子通讯、智能制造和机器人、深空深海探测、新材料、脑科学等战略性领域，按照国际标准建立一批重点实验室，实现战略性突破。

在产业层面，要强化企业创新主体地位和主导作用，形成一批有国际竞争力的创新型领军企业。在社会层面，要推动创新创业，激发全社会创新潜能和活力。

在体制层面，要营造激励创新和公平竞争的环境，实行严格的知识产权保护制度，支持发展创投、风投、众筹等新型融资工具，完善科技成果转化激励机制。

“可以预见，新一轮转型取得成功，中国将迎来新一轮黄金发展期。再持续稳定发展一段时间，我们就可以实现新的历史性跨越，从经济大国迈向经济强国。”文章称。（完）