调查：今年中国经济或创24年来最慢增速 存准率料下调

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透北京7月24日 - 路透调查显示，中国经济今年可能创24年来最慢增速，增长7.4%，因政府刺激措施未能充分抵消房地产市场低迷的影响。
据19位分析师的预估中值，中国经济增速预计在第三季和第四季小幅降至7.4%，第二季为7.5%。
14位受访分析师中半数表示，预计存款准备金率将下调50个基点至19.5%，这是2012年5月以来首次对全部中资银行进行调整。
存款准备金率是衡量银行需在央行存储金额的指标，因此下调理论上意味着将释放出更多资金用于借贷。
预计存款准备金率最早将在第四季下调，这晚于此前认为在第三季进行的预期。
瑞银集团(UBS)分析师汪涛周三在报告中称，中国房地产下滑的最严峻时刻尚未结束。
他表示，随着房地产下滑，工业开始愈发受到负面拖累，第四季经济同比增速可能跌至7%。
44位分析师对2014年经济增速的预估中值--7.4%将是1990年以来最低。
而且放缓趋势可能延续至明年，届时年增速料降至7.2%。
房地产市场在中国国内生产总值(GDP)占比约15%，但正经历着约两年内的最糟糕阶段。(完)
(编译 朱晓军; 审校 艾茂林/李春喜)
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