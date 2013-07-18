中国经济今年料可保7.5%增速目标

* 今明两年经济成长率料均为7.5%

* 预期今明两年通胀温和，利率和存准率不变

* 经济下行态势考验政府稳增长的底线

路透北京7月18日 - 中国公布二季度经济增速续降至7.5%后，预测机构纷纷调整对今明两年预测。路透最新调查显示，在稳增长压力下，中国今年料能保住7.5%增速目标；而在加快改革化解经济深层次矛盾压力下，明年料也难有强劲表现，估计增速仍为7.5%。

大多数分析师并预计，今明两年通胀率都将温和可控，为政策调整预留空间；而货币政策方面，一直到明年年底存贷款利率以及存款准备金率都将维持不变。

“上半年经济增速已经临近政策容忍的下限，若政策重心依然偏向于防风险，经济增速下行有失控风险，因此下半年稳增长压力上升，”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称。

但他指出，由于房地产泡沫和地方政府高杠杆等问题的掣肘，稳增长政策空间有限；同时新领导层更倾向于通过深化改革的方式化解中国经济在原有增长模式下积累的深层次矛盾，“综合考虑以上因素，短期内国内经济将承受较大压力，下调全年经济增速预测至7.5%。”

摩根大通认为，基建投资强劲、个人住房消费稳健，再加上全球经济环境改善也将带来利好，都将支持中国经济温和复苏；但人民币升值对出口的打击、信贷扩张对经济拉动效应减弱、以及政策支持举措有限等，都可能限制经济复苏的动力。该投行将中国今明两年经济成长率分别下调至7.4%和7.2%，此前预估原本为7.6%和7.7%。

路透最新季度调查结果显示，分析师预计今年三、四季度中国经济成长率料分别为7.5%和7.3%，全年增速将达7.5%，明年亦可能保持在7.5%；对今明两年居民消费价格指数（CPI）涨幅预估分别为2.6%和3.3%，依然温和可控。

而在4月中旬路透进行上次季度调查时，分析师还普遍预估三四季度经济成长率分别为8%和7.8%，全年亦可望达到8%，明年会进一步回暖至8.1%。

中国国家统计局周一公布二季度中国经济增速续降至7.5%，持平于今年全年增长目标。随后国务院总理李克强强调要使经济运行保持在合理区间，还称今年有条件有能力有信心完成全年发展目标任务。但对于总理提出的“经济增长率、就业水平等不滑出下限”中的下限在哪里，各界观点不一。

“三季度如果经济增速进一步下滑或就业状况恶化，不排除政府会出台温和经济刺激政策可能性，这也有助于稳定下半年经济增长，”交通银行金融研究中心在研究报告中指出，并预计2013年三四季度经济增速分别为7.4%、7.2%，全年经济增速仍有可能维持在7.5%左右，经济出现“硬着陆”的可能性很小。

国际货币基金组织(IMF)在最新公布报告中称，中国需要新一轮的果断改革措施，才能维持成功的经济成长，因在国内问题加剧之际，中国的安全界限缩窄，过去依靠投资、信贷和财政刺激支撑经济的模式不能持续。IMF未调整对中国2013年经济将增长7.75%的最新预估，但指出此预估存在下档风险。

野村首席经济学家张智威认为，总理的讲话意味着政府可以容忍当前经济增速的放缓，亦能够接受下半年出现同样小幅的减弱；中国政府的政策立场迄今依然未变，不过总理的承诺限制了今年下半年可能面临的下行风险，恐怕会让去杠杆过程在2014年大部分时间延续。

该投行预计明年中国经济成长率可能跌破7%，在6.9%的水平运行。

中国财政部长楼继伟在参加第五轮中美战略与经济对话时表示，今年中国不会出台大规模的财政刺激政策，会在保持财政赤字总规模不变的前提下，着眼促进经济增长和就业，作一些政策微调；将主要采取支持增长和就业的措施，把更多精力用于推动下一轮改革；同时全面推进资源税改革，将把煤炭等资源品目逐步纳入从价计征范围并适当提高税负水平。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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