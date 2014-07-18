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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 10:28 BJT

韩飞龙夫妇在华非法获取公民信息案将公开审理

路透北京7月17日(记者 Michael Martina) - 新华社报导称，中国将对一对外籍夫妇涉嫌非法获取公民个人信息案进行公开开庭审理。

这对夫妇是英国人汉弗莱（Peter Humphrey，中文名韩飞龙）及其妻子--美籍华裔虞英曾。葛兰素史克GSK.L.曾雇用韩飞龙和虞英曾进行调查工作。

这对夫妇的两名朋友曾对路透表示，此案将于8月7日进行不公开审理。英国和美国官员对此案审理表示关切，呼吁案件审理公开透明，中国外交部则表示此案将依法处理。

新华周四援引上海市第一中级人民法院的消息称，此案将公开审理。

报导称：“两名被告人均希望其家属能够旁听庭审。“

美国国务院一名高级官员表示，美国原先担心美国领事官员不能获准旁听虞英曾的庭审。

这名官员称：“报导称此案将公开审理，如果是真的，我们表示欢迎。”

这名官员透露，虞英曾去年7月被拘押以来，美国领事官员定期探视，最近一次是在7月2日。

韩飞龙夫妇因葛兰素史克在华行贿案而备受关注，葛兰素史克曾雇用韩飞龙和虞英曾进行调查工作。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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