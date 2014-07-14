中国检方起诉外籍调查员韩飞龙夫妇

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月14日 - 中国检方对中慧公司创办人--英国人韩飞龙（Peter Humphrey）及其妻子--美籍华裔虞英曾提起公诉，因两人涉嫌非法获取公民个人信息。

检方已就此案向上海市第一中级人民法院提起公诉。

韩飞龙夫妇因葛兰素史克在华行贿案而备受关注，葛兰素史克曾雇用韩飞龙和虞英曾进行调查工作。

这对夫妻的两位朋友本月告诉路透，此案将于8月7日进行不公开审理。英国和美国官员对此案审理表示关切，中国外交部上周则表示将依法处理此案。

2013年4月，葛兰素史克雇用韩飞龙夫妻经营的风险咨询公司对该公司一名前雇员进行调查，因怀疑该雇员发送了匿名邮件，其中包括葛兰素史克前中国区总经理马克锐（Mark Reilly）性爱视频，以及指称葛兰素史克大范围行贿的电子邮件等。

新华报道称， 韩飞龙夫妇用购买等非法手段获取公民个人信息。报道并援引检方的话称，他们已充分认识到自己的行为非法。

报道指出，韩飞龙夫妇非法获取的信息对象，包括中国公民和外国人，涉及16个国家的近千家公司和大量个人。

韩飞龙在中国中央电视台周一播出的新闻中称，他和妻子“很后悔”违反了中国法律。

“对于这一点，这一开始不是出于我的本意。对中国政府和已经对其他人造成的伤害，我表示歉意，”身穿橘色囚服的韩飞龙在采访中称。这段采访是中央电视台几天前在上海一家警局进行的。

记者未能立即联系到葛兰素史克代表置评。（完）