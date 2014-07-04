美国对无法参加韩飞龙夫妇的庭审表示关切

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透上海7月4日 - 美国对于无法参加8月7日对英国调查员韩飞龙(Peter Humphrey)及其美籍华裔妻子虞英曾的庭审表示关切。两人曾为葛兰素史克提供服务，并在去年被捕。
美国大使馆发言人柯英豪(Nolan Barkhouse)周五表示：“对于领事馆工作人员不被允许参加虞英曾女士在2014年8月的庭审，我们表示关切。根据1982年两国签署的双边领事协议，领事馆工作人员应被允许参加这种庭审。”
中国外交部的相关官员未立即就置评要求作出回应。
美国大使馆的表态让韩飞龙和虞英曾的审讯更加受到关注。夫妇二人的两位朋友周四对路透表示，审讯将不会对公众开放，领事馆官员和家人也禁止参加。
2013年4月，夫妇两人创立的中慧公司(ChinaWhys)受雇于葛兰素史克调查一名涉嫌发送匿名邮件的前葛兰素史克员工，邮件内容包括该公司前中国区负责人马克锐（Mark Reilly）的性爱视频以及指控该公司行贿的邮件内容等。
三个月后，韩飞龙夫妇因涉嫌非法买卖个人信息被拘。中国当局并未公开将葛兰素史克与中慧公司的案件直接联系起来。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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