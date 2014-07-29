韩飞龙夫妇案8月8日在上海开庭审理

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透上海7月29日 - 上海市第一中级人民法院发布公告称，汉弗莱（Peter Humphrey，中文名韩飞龙）和虞英曾非法获取公民个人信息案，定于8月8日上午9:30公开开庭审理。
本月早些时候，中国检方以涉嫌非法获取公民个人信息罪，对英国人韩飞龙及其妻子--美籍华裔虞英曾提起公诉。韩飞龙夫妇因葛兰素史克在华行贿案而备受关注，葛兰素史克曾雇用韩飞龙和虞英曾进行调查工作，二人去年被捕。
这对夫妇的两名朋友曾对路透表示，此案将于8月7日进行不公开审理。但中国新华社7月17日报导称，此案将公开审理。
韩飞龙在1980和1990年代曾在路透担任记者。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。