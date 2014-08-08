韩飞龙夫妇案在上海开审

路透上海8月8日（记者 Brenda Goh） - 英国籍私人调查员汉弗莱（Peter Humphrey，中文名韩飞龙）与其美国籍妻子虞英曾非法获取公民个人信息一案8月8日在上海市第一中级人民法院开庭审理。中国检方指控韩飞龙夫妇非法获取公民个人信息。

检方称，韩飞龙夫妇非法获取公民个人信息200余条，当中包括公民的户籍、出入境记录、移动电话通话记录等信息资料。

当被问及起诉书指控的事实是不是事实时，韩飞龙称：“总的事情是有的，没有异议。”

葛兰素史克发言人拒绝对庭审发表评论。该公司7月时称，与其中国业务相关的问题“非常困难且复杂”。

韩飞龙夫妇的儿子Harvey、以及来自英国和美国驻华大使馆的官员旁听了庭审。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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