在华获刑的英国籍调查员韩飞龙将被提前释放--消息人士

路透上海6月9日（记者 John Ruwitch） - 一消息人士周二称，在中国获刑两年六个月的英国籍私人调查员韩飞龙（Peter Humphrey）将被提前释放。

韩飞龙与其美国籍妻子虞英曾去年8月被判犯非法获取公民个人信息罪。

这位接近韩飞龙家人的消息人士称，韩飞龙周二接到了上海一家法院关于他将被减刑七个月的通知。他原本被预期会在明年1月获释。

这位要求匿名的消息人士称，韩飞龙目前正在上海一家医院接受身体检查，英国领事馆正在为他办理加急护照，这样他出院后就能被驱逐。

目前还不清楚韩飞龙被正式释放的时间。获刑两年的虞英曾将在接下来几周获释。

“我们接到中国相关部门通知，称一位在中国被拘押的英国公民已 出狱，”英国驻上海领事馆发言人称。

葛兰素史克曾委托韩飞龙夫妇经营的风险咨询公司ChinaWhys对该公司一名前雇员进行调查，因怀疑该雇员向该公司高管发送了匿名邮件，当中包括其前中国区负责人马克锐（Mark Reilly）的性爱视频以及指控该公司行贿的匿名电子邮件等。

葛兰素史克在英国的一位发言人拒绝就韩飞龙夫妇将被释放一事置评。去年代理韩飞龙夫妇案件的律师称他们不知晓此事。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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