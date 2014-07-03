中国将不公开审理与葛兰素史克有关的外籍调查员--消息

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月3日 - 了解情况的消息人士周四对路透表示，对英国调查员韩飞龙(Peter Humphrey)及其美籍华裔妻子虞英曾的审理将不会对公众开放。两人曾为葛兰素史克 提供服务，并在一年前被捕。
韩飞龙和虞英曾被逮捕曾在外国在华企业界引起不小的震动。多年来，为更好地了解中国的商业环境，外国企业十分倚重类似他们夫妇二人创立的中慧公司（ChinaWhys）这样的调查公司。
2013年4月，葛兰素史克曾聘用中慧公司调查一名涉嫌发送匿名邮件的前雇员，其中包括其前中国区负责人马克锐（Mark Reilly）的性爱视频以及指控该公司行贿的电子邮件等。
三个月后，韩飞龙夫妇因涉嫌非法买卖个人信息被拘。中国当局还没有公开将葛兰素史克与中慧公司的案件直接联系起来。
两人随后被逮捕，这通常意味着警方认为他们已掌握将此案提交审理的足够证据。他们被关押在上海，但不清楚会在哪个法院进行审理。
根据他们夫妇二人的朋友透露，美国领事馆官员周三在探访虞英曾时被告知，他们将不能参加审理，决定不公开审理是出于隐私理由。
这些人还透露，审理日期也从7月29日推迟至8月7日。
美国和英国领事馆拒绝就此置评。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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