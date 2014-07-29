韩飞龙夫妇案8月8日在上海开庭审理

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月29日 - 上海市第一中级人民法院发布公告称，汉弗莱（Peter Humphrey，中文名韩飞龙）和虞英曾非法获取公民个人信息案，定于8月8日上午9:30公开开庭审理。
本月早些时候，中国检方以涉嫌非法获取公民个人信息罪，对英国人韩飞龙及其妻子--美籍华裔虞英曾提起公诉。韩飞龙夫妇因葛兰素史克在华行贿案而备受关注，葛兰素史克曾雇用韩飞龙和虞英曾进行调查工作，二人去年被捕。
这对夫妇的两名朋友曾对路透表示，此案将于8月7日进行不公开审理。但中国新华社7月17日报导称，此案将公开审理。
韩飞龙在1980和1990年代曾在路透担任记者。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)