韩飞龙夫妇案8月8日在上海开庭审理

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月29日 - 上海市第一中级人民法院发布公告称，汉弗莱（Peter Humphrey，中文名韩飞龙）和虞英曾非法获取公民个人信息案，定于8月8日上午9:30公开开庭审理。

本月早些时候，中国检方以涉嫌非法获取公民个人信息罪，对英国人韩飞龙及其妻子--美籍华裔虞英曾提起公诉。韩飞龙夫妇因葛兰素史克在华行贿案而备受关注，葛兰素史克曾雇用韩飞龙和虞英曾进行调查工作，二人去年被捕。

这对夫妇的两名朋友曾对路透表示，此案将于8月7日进行不公开审理。但中国新华社7月17日报导称，此案将公开审理。

韩飞龙在1980和1990年代曾在路透担任记者。（完）