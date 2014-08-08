韩飞龙夫妇案在上海开审

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月8日（记者 Brenda Goh） - 英国籍私人调查员汉弗莱（Peter Humphrey，中文名韩飞龙）与其美国籍妻子虞英曾非法获取公民个人信息一案8月8日在上海市第一中级人民法院开庭审理。中国检方指控韩飞龙夫妇非法获取公民个人信息。
检方称，韩飞龙夫妇非法获取公民个人信息200余条，当中包括公民的户籍、出入境记录、移动电话通话记录等信息资料。
当被问及起诉书指控的事实是不是事实时，韩飞龙称：“总的事情是有的，没有异议。”
葛兰素史克发言人拒绝对庭审发表评论。该公司7月时称，与其中国业务相关的问题“非常困难且复杂”。
韩飞龙夫妇的儿子Harvey、以及来自英国和美国驻华大使馆的官员旁听了庭审。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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