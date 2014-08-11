(本文由路透中文网编译提供)

路透上海8月8日 - 英国籍私人调查员韩飞龙（Peter Humphrey）与其美籍妻子虞英曾非法获取公民个人信息一案8月8日在上海市第一中级人民法院开庭审理，并于当晚作出一审判决。

韩飞龙被判犯非法获取公民个人信息罪，被判处有期徒刑两年六个月，并处罚金20万元人民币；虞英曾被判犯非法获取公民个人信息罪，被判处有期徒刑两年，并处罚金15万元人民币。

根据上海一中院向媒体发布的通报，韩飞龙将被驱逐出境。

“两名被告人实施非法获取公民个人信息的犯罪行为不仅持续时间长、作案次数多、侵害的公民个人信息数量大，而且还利用非法获取公民个人信息从事非法调查活动，”上海一中院副院长汤黎明称。

上海一中院称，韩飞龙夫妇如果不服判决，可在接到书面判决书的第二日起10日内提出上诉。法院还判决对作案工具莱斯移动硬盘一块、联想笔记本电脑一台等予以没收。

韩飞龙夫妇在庭审中表示，他们不知道此类行为是犯罪。

韩飞龙夫妇去年被捕，他们曾接受过葛兰素史克 的相关委托。葛兰素史克在中国被指控涉嫌向医生和官员行贿。（完）