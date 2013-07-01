中国光大银行计划9月在香港上市

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透香港6月28日 - 汤森路透旗下IFR周五报道，上海证交所上市的中国光大银行(601818.SS)希望进行第三次尝试，争取9月在香港上市。
光大银行在2011年和2012年两次搁置香港上市计划后，一直希望在今年7月完成该交易，但最近市场动荡拖累了中国民生银行(600016.SS)等可比上市机构的估值。
IFR援引匿名消息人士报道，中国光大银行计划发行至多120亿股股票，规模30-40亿美元，而且已经通知负责香港上市事宜的安排行，其计划9月上市。
光大银行6月21日称，中国银监会已批准其香港上市计划。
中国国际金融有限公司、中国光大融资有限公司、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX共同担任该案的全球联席协调行和簿记行。法国巴黎银行、中银国际、汇丰(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和申银万国证券亦担任簿记行。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
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