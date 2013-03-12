光大银行拟重启H股IPO 发行规模上限仍维持在120亿股

路透上海3月12日 - 中国光大银行股份有限公司(601818.SS)周二发布董事会公告，通过H股发行上市议案，这意味着其拖延日久的H股发行再被提上日程，发行规模上限则维持在此前120亿股的水平。

汤森路透旗下IFR上周四引述直接知悉计划的消息人士称，中国光大银行(601818.SS)已重启香港首次公开发行(IPO)计划，拟于2013年第二季通过供股至少融资20亿美元。

光大银行刊登在上海证券交易所的公告称，本次发行的初始发行规模为不超过105亿股，并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权，即合计发行规模为不超过120亿股。

该行是次H股发行所募资金将在扣除发行费用后，全部用于补充核心资本，提高资本充足率。

另外，根据本次发行H股股票并上市工作的需要，提请股东大会批准本公司本次发行H股股票并上市的相关决议有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起18个月。

光大银行自两年前提出至多120亿股的H股发行计划，不过随后因市况不佳而一直推迟。

光大银行周二收报3.22元，跌0.03元或0.92%，近三个月累计上涨19.49%。(完)

参看详情，可点选上海证券交易所网站(here)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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