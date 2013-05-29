中国光大银行已申请在香港上市 集资高至20亿美元--IFR

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透香港5月29日 - 据汤森路透旗下IFR周三的报导称，中国光大银行(601818.SS)已申请在香港H股上市集资高至20亿美元。
报导引述多位消息人士并称，中金、中国光大融资、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX任联席全球协调人。
光大银行于两年前提出至多120亿股的H股发行计划，不过随后因市况不佳而一直推迟。至今年3月光大银行董事会再将议案提上日程。
是次H股发行所募资金将在扣除发行费用后，全部用于补充核心资本，提高资本充足率。
其A股今天收跌0.63%，报3.16元人民币。（完）
(编译 雷美珍；审校 黄凯)
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路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。