版本:
中国
中国财经 | 2013年 5月 29日 星期三 18:14 BJT

中国光大银行已申请在香港上市 集资高至20亿美元--IFR

路透香港5月29日 - 据汤森路透旗下IFR周三的报导称，中国光大银行(601818.SS)已申请在香港H股上市集资高至20亿美元。

报导引述多位消息人士并称，中金、中国光大融资、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX任联席全球协调人。

光大银行于两年前提出至多120亿股的H股发行计划，不过随后因市况不佳而一直推迟。至今年3月光大银行董事会再将议案提上日程。

是次H股发行所募资金将在扣除发行费用后，全部用于补充核心资本，提高资本充足率。

其A股今天收跌0.63%，报3.16元人民币。（完）

(编译 雷美珍；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐