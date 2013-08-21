光大证券流动性处置备受关注 已如期兑付首批到期短融

中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透北京8月21日 - 因乌龙事件引发中国股市轩然大波的光大证券(601788.SS)，其流动性问题的处置被市场密切关注，公司已于周二如期兑付首批到期短融。
光大证券在上周一（12日）乌龙事件前，即公告如期还本付息周二（20日）到期的25亿元人民币短期融资券。数据并显示，9月2日和17日还将分别到期25亿元和15亿元。
业内人士表示，乌龙事件以来，光大证券新增72亿元股票仓位，同时还需要新增7.7亿元的期货保证金，由于要兑付短融，后续公司资金压力不小。
对此，光大证券回应称，“短融兑付早在计划之内，所以没有任何问题。而作为金融机构只要其信用没有失去，不会面临流动性危机。”
光大证券董事会秘书梅键在周一接受路透专访时称，公司将通过自有资金、处置其他证券资产及其他融资渠道来解决流动性问题；目前公司面临的困难非常大，但公司有实力来解决这个问题。
光大证券周二复牌即封住跌停位10.91元，下跌1.21元。（完）
(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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